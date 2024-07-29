Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Доля отказов в выдаче россиянам шенгенских виз составила 10% в 2024 году

Ведомости

Доля отказов в выдаче шенгенских виз россиянам в 2024 г. составила около 10%. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Процент отказов в выдаче виз действительно увеличился, он составляет примерно 10% от всех запросов», – уточнил Горин (цитата по ТАСС).

Он рекомендовал российским туристам внимательно относиться к подаче данных для оформления визы, учитывать правило первого въезда и подавать документы на визу в страну, в которую планируется путешествие. По словам вице-президента РСТ, поездку в Европу стоит планировать заранее. Запись на подачу документов по популярным направлениям достигает одного-двух месяцев.

Горин отметил сокращение абсолютного количества выданных россиянам шенгенских виз. В 2019 г. было получено до 4 млн виз, в 2023 г. их количество составляло 600 000, в 2024 г. одобрены 449 000 виз. Уменьшается число выдач и многоразовых виз.

С 11 июня шенгенская виза подорожала на 12%. Ее стоимость для взрослых теперь составляет 90 евро, а для заявителей до 12 лет – 45 евро. Сборы для детей до шести лет остались без изменений, они не взимаются. До этого консульский сбор для взрослых составлял 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос российских туристов на шенгенскую визу не сократился после повышения ее стоимости.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных