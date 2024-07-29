Доля отказов в выдаче россиянам шенгенских виз составила 10% в 2024 году
Доля отказов в выдаче шенгенских виз россиянам в 2024 г. составила около 10%. Об этом на пресс-конференции заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Процент отказов в выдаче виз действительно увеличился, он составляет примерно 10% от всех запросов», – уточнил Горин (цитата по ТАСС).
Он рекомендовал российским туристам внимательно относиться к подаче данных для оформления визы, учитывать правило первого въезда и подавать документы на визу в страну, в которую планируется путешествие. По словам вице-президента РСТ, поездку в Европу стоит планировать заранее. Запись на подачу документов по популярным направлениям достигает одного-двух месяцев.
Горин отметил сокращение абсолютного количества выданных россиянам шенгенских виз. В 2019 г. было получено до 4 млн виз, в 2023 г. их количество составляло 600 000, в 2024 г. одобрены 449 000 виз. Уменьшается число выдач и многоразовых виз.
С 11 июня шенгенская виза подорожала на 12%. Ее стоимость для взрослых теперь составляет 90 евро, а для заявителей до 12 лет – 45 евро. Сборы для детей до шести лет остались без изменений, они не взимаются. До этого консульский сбор для взрослых составлял 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет – 40 евро.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос российских туристов на шенгенскую визу не сократился после повышения ее стоимости.