Путин поручил подписать договор о рынке электроэнергии Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать договор между Россией и Белоруссией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
В документе указано, что Минэнерго России в ходе переговоров разрешается вносить по согласованию с МИД России в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера.
В распоряжении также есть пункт «считать целесообразным осуществление подписания договора <…> на высшем уровне».
21 июля правительство России одобрило проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии. 20 декабря 2023 г. министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что объединенный российско-белорусский энергорынок начнет работать 1 января 2024 г. Однако занимавший на тот момент должность министра энергетики России Николай Шульгинов в том же месяце заявил, что сроки запуска объединенного рынка электроэнергии сдвигаются, поскольку стороны еще не проработали все детали.