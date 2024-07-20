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Правительство одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией

Ведомости

Правительство России одобрило проект договора с Белоруссией о формировании объединенного рынка электроэнергии, разработанный Министерством энергетики РФ. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовых актов.

«Одобрить представленный Министерством энергетики Российской Федерации согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект договора... о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства», – указано в документе.

В постановлении также указано, что правительство предложит президенту России Владимиру Путину подписать данный договор.

20 декабря 2023 г. министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что объединенный российско-белорусский энергорынок начнет работать 1 января 2024 г. Однако занимавший на тот момент должность министра энергетики России Николай Шульгинов в том же месяце заявил, что сроки запуска объединенного рынка электроэнергии сдвигаются, поскольку стороны еще не проработали все детали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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