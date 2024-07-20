Правительство одобрило проект договора об общем энергорынке с Белоруссией

20 декабря 2023 г. министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что объединенный российско-белорусский энергорынок начнет работать 1 января 2024 г. Однако занимавший на тот момент должность министра энергетики России Николай Шульгинов в том же месяце заявил, что сроки запуска объединенного рынка электроэнергии сдвигаются, поскольку стороны еще не проработали все детали.