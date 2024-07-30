Вэнс: президентская гонка против Харрис будет сложнее
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс признал, что президентская гонка против нового кандидата от демократов Камалы Харрис будет сложнее. Соответствующее заявление он сделал на закрытой встрече с донорами в Миннесоте, сообщает The Washington Post.
«Плохая новость, что у Камалы Харрис нет того же багажа, что и у Джо Байдена, потому что, что бы мы ни говорили, Камала намного моложе. И Камала Харрис, очевидно, не сталкивается с теми же проблемами, что и Джо Байден», – сказал он.
Вэнс добавил, что выход Байдена из гонки стал «политическим ударом исподтишка». При этом 22 июля – на следующий день после того, как Байден объявил о своем решении, – он заявлял, что нет никакой разницы между борьбой против действующего президента США и Харрис.
21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Позже кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Харрис также заявила о готовности к дебатам с Трампом.
Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Он также заявлял, что «вероятно» примет участие в дебатах. В то же время, по его словам, есть доводы не делать этого.