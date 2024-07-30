Вэнс: президентская гонка против Харрис будет сложнее

«Плохая новость, что у Камалы Харрис нет того же багажа, что и у Джо Байдена, потому что, что бы мы ни говорили, Камала намного моложе. И Камала Харрис, очевидно, не сталкивается с теми же проблемами, что и Джо Байден», – сказал он.