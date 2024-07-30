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Вэнс: президентская гонка против Харрис будет сложнее

Ведомости

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс признал, что президентская гонка против нового кандидата от демократов Камалы Харрис будет сложнее. Соответствующее заявление он сделал на закрытой встрече с донорами в Миннесоте, сообщает The Washington Post.

«Плохая новость, что у Камалы Харрис нет того же багажа, что и у Джо Байдена, потому что, что бы мы ни говорили, Камала намного моложе. И Камала Харрис, очевидно, не сталкивается с теми же проблемами, что и Джо Байден», – сказал он.

Вэнс добавил, что выход Байдена из гонки стал «политическим ударом исподтишка». При этом 22 июля – на следующий день после того, как Байден объявил о своем решении, – он заявлял, что нет никакой разницы между борьбой против действующего президента США и Харрис.

21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Позже кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что намерен участвовать в дебатах с Харрис. Харрис также заявила о готовности к дебатам с Трампом.

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Он также заявлял, что «вероятно» примет участие в дебатах. В то же время, по его словам, есть доводы не делать этого.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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