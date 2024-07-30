Трамп заявил, что может привести доводы против участия в дебатах с Харрис

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Но во время телефонной пресс-конференции 24 июля Трамп сказал, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будет ли это ABC или другой канал, и сказал, что он «готов провести больше чем одни дебаты, на самом деле». Харрис также заявляла о готовности провести дебаты с Трампом.