Трамп заявил, что может привести доводы против участия в дебатах с Харрис
Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что он, «вероятно», примет участие в дебатах с вице-президентом страны Камалой Харрис. В то же время, по его словам, есть доводы не делать этого.
«Да, я, вероятно, в конечном итоге приму участие в дебатах. <...> Так что ответ положительный. Но я также могу привести доводы в пользу того, чтобы этого не делать», – сказал он.
Советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер заявил Fox News, что Трамп проведет дебаты с «окончательным кандидатом» от демократов. Он обратил внимание, что пока официально Харрис не избрана кандидатом в президенты США от демократической партии.
Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Но во время телефонной пресс-конференции 24 июля Трамп сказал, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будет ли это ABC или другой канал, и сказал, что он «готов провести больше чем одни дебаты, на самом деле». Харрис также заявляла о готовности провести дебаты с Трампом.
21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.