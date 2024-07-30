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Трамп заявил, что может привести доводы против участия в дебатах с Харрис

Ведомости

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что он, «вероятно», примет участие в дебатах с вице-президентом страны Камалой Харрис. В то же время, по его словам, есть доводы не делать этого.

«Да, я, вероятно, в конечном итоге приму участие в дебатах. <...> Так что ответ положительный. Но я также могу привести доводы в пользу того, чтобы этого не делать», – сказал он.

Советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер заявил Fox News, что Трамп проведет дебаты с «окончательным кандидатом» от демократов. Он обратил внимание, что пока официально Харрис не избрана кандидатом в президенты США от демократической партии.

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, будет проводить телеканал ABC News, хотя в последние дни Трамп настаивал на том, чтобы дискуссию освещал более консервативный Fox News. Но во время телефонной пресс-конференции 24 июля Трамп сказал, что будет вести дебаты с Харрис независимо от того, будет ли это ABC или другой канал, и сказал, что он «готов провести больше чем одни дебаты, на самом деле». Харрис также заявляла о готовности провести дебаты с Трампом.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократической партии. Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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