Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.
В октябре 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию под видом туриста. Как утверждается, он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части и участок железнодорожных путей, а снимки отправил «куратору». После этого ему выслали координаты тайника с самодельным взрывным устройством. Кригер установил взрывчатку на железнодорожных путях – взрыв разрушил шпалы, сместил рельсы, повредил железнодорожное полотно. На следующий день гражданина ФРГ задержали. Минский областной суд приговорил его к смертной казни.
Криегер был признан виновным в акте терроризма, агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования, незаконных хранении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенных организованной группой, умышленном повреждении путей сообщения. По совокупности преступлений он приговорен к к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор вступил в силу.