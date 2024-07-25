Приговоренный к казни в Белоруссии гражданин ФРГ обвинил Германию в бездействии
Гражданин Германии Кригер Рико, приговоренный в Белоруссии к смертной казни за наемничество, терроризм и экстремизм, обвинил немецкие власти в нежелании идти на контакт с Минском.
«Германия не хочет идти ни на какой контакт с Белоруссией, хотя шансы для меня есть, Германия ничего не делает», – сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он также добавил, что надеется на помилование президента республики Александра Лукашенко.
2 октября 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию под видом туриста и по заданию службы безопасности Украины сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части и участок железнодорожных путей, снимки он отправил «куратору». После этого ему выслали координаты тайника с самодельным взрывным устройством.
5 октября того же года Кригер установил взрывчатку на железнодорожных путях Озерища. Взрыв разрушил шпалы, сместил рельсы, повредил железнодорожное полотно. На следующий день Кригера задержали. Минский областной суд приговорил его к смертной казни. Кригер не стал обжаловать приговор, сообщал в июле портал «СБ.Беларусь сегодня».