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Приговоренный к казни в Белоруссии гражданин ФРГ обвинил Германию в бездействии

Ведомости

Гражданин Германии Кригер Рико, приговоренный в Белоруссии к смертной казни за наемничество, терроризм и экстремизм, обвинил немецкие власти в нежелании идти на контакт с Минском.

«Германия не хочет идти ни на какой контакт с Белоруссией, хотя шансы для меня есть, Германия ничего не делает», – сказал он в интервью телеканалу «Беларусь 1». 

Он также добавил, что надеется на помилование президента республики Александра Лукашенко.

2 октября 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию под видом туриста и по заданию службы безопасности Украины сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части и участок железнодорожных путей, снимки он отправил «куратору». После этого ему выслали координаты тайника с самодельным взрывным устройством.

5 октября того же года Кригер установил взрывчатку на железнодорожных путях Озерища. Взрыв разрушил шпалы, сместил рельсы, повредил железнодорожное полотно. На следующий день Кригера задержали. Минский областной суд приговорил его к смертной казни. Кригер не стал обжаловать приговор, сообщал в июле портал «СБ.Беларусь сегодня».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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