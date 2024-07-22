Осужденный на казнь в Белоруссии гражданин Германии не стал обжаловать приговор
Гражданин Германии Кригер Рико, приговоренный Минским областным судом (Белоруссия) к смертной казни за наемничество, терроризм и экстремизм, не стал обжаловать приговор, он вступил в законную силу. Об этом сообщает «СБ.Беларусь сегодня».
Суд признал Рико виновным в терроризме, агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования либо участии в нем, а также незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и «умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения».
Обвинения против Кригера связаны с его участием в полку Калиновского, курируемом Службой безопасности Украины (СБУ). В него входят члены тактической группы «Беларусь», которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева с начала конфликта в Донбассе.
2 октября 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию в качестве туриста и по заданию сотрудника СБУ сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части, военную технику, участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией Озерище и отправил снимки «куратору». После этого гражданин Германии получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию о его установке на железной дороге.
5 октября в лесопосадке в Первомайском районе Минска Кригер нашел взрывчатку и установил на железнодорожных путях Озерища. В этот же день произошел взрыв, который разрушил шпалы, сместил рельсы, повредил железнодорожное полотно. На следующий день Кригера задержали, 13 октября он был арестован.