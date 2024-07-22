Осужденный на казнь в Белоруссии гражданин Германии не стал обжаловать приговор

2 октября 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию в качестве туриста и по заданию сотрудника СБУ сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части, военную технику, участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией Озерище и отправил снимки «куратору». После этого гражданин Германии получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию о его установке на железной дороге.