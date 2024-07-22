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Осужденный на казнь в Белоруссии гражданин Германии не стал обжаловать приговор

Ведомости

Гражданин Германии Кригер Рико, приговоренный Минским областным судом (Белоруссия) к смертной казни за наемничество, терроризм и экстремизм, не стал обжаловать приговор, он вступил в законную силу. Об этом сообщает «СБ.Беларусь сегодня».

Суд признал Рико виновным в терроризме, агентурной деятельности, наемничестве, создании экстремистского формирования либо участии в нем, а также незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и «умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения».

Обвинения против Кригера связаны с его участием в полку Калиновского, курируемом Службой безопасности Украины (СБУ). В него входят члены тактической группы «Беларусь», которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева с начала конфликта в Донбассе.

2 октября 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию в качестве туриста и по заданию сотрудника СБУ сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части, военную технику, участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом с ж/д станцией Озерище и отправил снимки «куратору». После этого гражданин Германии получил координаты и фото тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию о его установке на железной дороге.

5 октября в лесопосадке в Первомайском районе Минска Кригер нашел взрывчатку и установил на железнодорожных путях Озерища. В этот же день произошел взрыв, который разрушил шпалы, сместил рельсы, повредил железнодорожное полотно. На следующий день Кригера задержали, 13 октября он был арестован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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