Приговоренный к казни гражданин Германии попросил Лукашенко о помиловании

В октябре 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию под видом туриста. Как утверждается, он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части и участок железнодорожных путей, а снимки отправил «куратору». После этого ему выслали координаты тайника с самодельным взрывным устройством. Кригер установил взрывчатку на железнодорожных путях – взрыв разрушил шпалы, сместил рельсы, повредил железнодорожное полотно. На следующий день гражданина ФРГ задержали. Минский областной суд приговорил его к смертной казни.