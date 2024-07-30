Приговоренный к казни гражданин Германии попросил Лукашенко о помиловании
Гражданин Германии Кригер Рико, приговоренный в Белоруссии к смертной казни за наемничество, терроризм и экстремизм, попросил президента страны Александра Лукашенко о помиловании. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к администрации главы республики.
«Только что обсудили дело Рико Кригера – гражданина Германии, приговоренного к исключительной мере наказания. Он обратился с прошением о помиловании», – сказано в сообщении.
В октябре 2023 г. Кригер приехал в Белоруссию под видом туриста. Как утверждается, он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) сфотографировал в Осиповичах территорию воинской части и участок железнодорожных путей, а снимки отправил «куратору». После этого ему выслали координаты тайника с самодельным взрывным устройством. Кригер установил взрывчатку на железнодорожных путях – взрыв разрушил шпалы, сместил рельсы, повредил железнодорожное полотно. На следующий день гражданина ФРГ задержали. Минский областной суд приговорил его к смертной казни.
Обвинения против Кригера также связаны с полком Калиновского, сформированным после начала спецоперации России на Украине. В него входят члены тактической группы «Беларусь», которые участвовали в боевых действиях на стороне Киева с начала конфликта в Донбассе.