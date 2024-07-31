Президент Колумбии призвал правительство США приостановить блокаду Венесуэлы
Президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X призвал США приостановить блокаду против граждан Венесуэлы.
«Блокада – это антигуманная мера, которая только усугубляет голод и насилие и способствует массовому бегству людей. Эмиграция в США из Латинской Америки значительно сократится, если блокада будет снята», – подчеркнул Петро.
Он также призвал правительство Венесуэлы обеспечить прозрачный подсчет голосов на выборах и контроль со стороны политических сил в стране и международных наблюдателей.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Действующий глава государства Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%.
Оппозиция и ряд стран не признали результаты выборов. Правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая – выступили с совместным заявлением, в котором призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. США и страны ЕС также усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле. Вашингтон допустил введение новых санкций против республики.