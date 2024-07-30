США допустили новые санкции против Венесуэлы после победы Мадуро на выборах

3 июля спикер парламента латиноамериканской страны Хорхе Родригес сообщал, что Венесуэла и США договорились об улучшении двусторонних отношений после возобновления прямых переговоров. По его словам, в ходе первой виртуальной встречи стороны выразили желание работать вместе ради улучшения отношений. В 2023 г. стороны провели секретные переговоры в Катаре, которые закончились обменом заключенными. Тогда США приостановили действие некоторых санкций в отношении Венесуэлы, но возобновили действие ограничений в апреле, обвинив Каракас в том, что он не позволил оппозиционным кандидатам принять участие в выборах 28 июля.