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США допустили новые санкции против Венесуэлы после победы Мадуро на выборах

Ведомости

США усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле, победителем которых стал действующий глава государства Николас Мадуро, и «оставили открытой дверь для новых санкций» против страны, сообщает Reuters.

Администрация президента Джо Байдена заявила, что «манипуляции с выборами лишили всякого доверия» заявление Мадуро о победе. Собеседники Reuters в американском правительстве сообщили, что усилили требования к Мадуро о публикации подробного подсчета голосов. Согласно их заявлению, в противном случае международное сообщество не захочет признать объявленные избиркомом страны результаты.

Источники агентства не рассказали о новых ограничительных мерах, но подчеркнули, что Вашингтон будет оценивать свою санкционную политику в отношении Венесуэлы в зависимости от того, какие действия предпримет Мадуро в дальнейшем.

3 июля спикер парламента латиноамериканской страны Хорхе Родригес сообщал, что Венесуэла и США договорились об улучшении двусторонних отношений после возобновления прямых переговоров. По его словам, в ходе первой виртуальной встречи стороны выразили желание работать вместе ради улучшения отношений. В 2023 г. стороны провели секретные переговоры в Катаре, которые закончились обменом заключенными. Тогда США приостановили действие некоторых санкций в отношении Венесуэлы, но возобновили действие ограничений в апреле, обвинив Каракас в том, что он не позволил оппозиционным кандидатам принять участие в выборах 28 июля.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%. Оппозиция не признала результатов голосования. Кроме того, с совместным призывом о пересмотре итогов выборов в присутствии независимых наблюдателей выступили правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая.

Президент России Владимир Путин же поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

29 июля в Каракасе начались протесты против переизбрания Мадуро. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо утверждает, что у них есть способ «доказать правду» победы Гонсалеса. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ, некоторые протестующие в ответ напали на правоохранителей. По данным минобороны Венесуэлы, ранения получили 23 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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