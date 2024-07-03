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В Венесуэле заявили о согласии США пойти на улучшение отношений

Ведомости

Венесуэла и США договорились об улучшении двухсторонних отношений после возобновления прямых переговоров, заявил участник венесуэльской переговорной группы, спикер парламента латиноамериканской страны Хорхе Родригес в соцсети Х.

По его словам, в ходе первой виртуальной встречи стороны выразили желание работать вместе ради улучшения отношений. Они также договорились продолжать общение в уважительном и конструктивном ключе.

В начале июля венесуэльский президент Николас Мадуро анонсировал возобновление переговоров с США, утверждая, что подобное предложение поступило из Вашингтона, а Каракас согласился после двух месяцев тщательных размышлений.

В прошлом году стороны провели секретные переговоры в Катара, которые закончились обменом заключенными. США же приостановили действие некоторых санкций в отношении Венесуэлы. Однако американцы возобновили действие ограничений в апреле, обвинив Каракас в том, что он не позволил оппозиционным кандидатам принять участие в выборах, которые состояться 28 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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