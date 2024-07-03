В Венесуэле заявили о согласии США пойти на улучшение отношений
Венесуэла и США договорились об улучшении двухсторонних отношений после возобновления прямых переговоров, заявил участник венесуэльской переговорной группы, спикер парламента латиноамериканской страны Хорхе Родригес в соцсети Х.
По его словам, в ходе первой виртуальной встречи стороны выразили желание работать вместе ради улучшения отношений. Они также договорились продолжать общение в уважительном и конструктивном ключе.
В начале июля венесуэльский президент Николас Мадуро анонсировал возобновление переговоров с США, утверждая, что подобное предложение поступило из Вашингтона, а Каракас согласился после двух месяцев тщательных размышлений.
В прошлом году стороны провели секретные переговоры в Катара, которые закончились обменом заключенными. США же приостановили действие некоторых санкций в отношении Венесуэлы. Однако американцы возобновили действие ограничений в апреле, обвинив Каракас в том, что он не позволил оппозиционным кандидатам принять участие в выборах, которые состояться 28 июля.