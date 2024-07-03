В Венесуэле заявили о согласии США пойти на улучшение отношений

В прошлом году стороны провели секретные переговоры в Катара, которые закончились обменом заключенными. США же приостановили действие некоторых санкций в отношении Венесуэлы. Однако американцы возобновили действие ограничений в апреле, обвинив Каракас в том, что он не позволил оппозиционным кандидатам принять участие в выборах, которые состояться 28 июля.