Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле
Правительства девяти стран Латинской Америки выразили обеспокоенность ходом выборов президентских выборов в Венесуэле и призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. Совместное заявление опубликовано на сайте кабмина Гватемалы.
«Подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений», – подчеркивается в заявлении, которое подписали Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай.
Страны также потребовали созвать срочное заседание совета Организации американских государств (ОАГ) и принять резолюцию для защиты воли народа Венесуэлы.
В ответ Каракас отозвал всех сотрудников дипмиссий в семи странах: Аргентине, Доминиканской Республике, Коста-Рике, Панаме, Перу, Уругвае и Чили. Заявление стран в МИД Венесуэлы назвали вмешательством во внутренние дела.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Победу одержал действующий президент Николас Мадуро с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%. Помимо нескольких стран Латинской Америки, результаты выборов также не признала оппозиция. Президент России Владимир Путин же поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
29 июля в Каракасе начались протесты против переизбрания Мадуро. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо настаивает, что у них есть способ «доказать правду» победы Гонсалеса, и пообещала опубликовать доказательства ночью. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ, некоторые протестующие в ответ напали на правоохранителей. По данным минобороны Венесуэлы, ранения получили 23 военнослужащих.