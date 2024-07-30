Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Победу одержал действующий президент Николас Мадуро с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%. Помимо нескольких стран Латинской Америки, результаты выборов также не признала оппозиция. Президент России Владимир Путин же поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.