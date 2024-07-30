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Девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра выборов в Венесуэле

Ведомости

Правительства девяти стран Латинской Америки выразили обеспокоенность ходом выборов президентских выборов в Венесуэле и призвали пересмотреть их итоги в присутствии независимых наблюдателей. Совместное заявление опубликовано на сайте кабмина Гватемалы.

«Подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений», – подчеркивается в заявлении, которое подписали Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика и Уругвай.

Страны также потребовали созвать срочное заседание совета Организации американских государств (ОАГ) и принять резолюцию для защиты воли народа Венесуэлы.

В ответ Каракас отозвал всех сотрудников дипмиссий в семи странах: Аргентине, Доминиканской Республике, Коста-Рике, Панаме, Перу, Уругвае и Чили. Заявление стран в МИД Венесуэлы назвали вмешательством во внутренние дела.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Победу одержал действующий президент Николас Мадуро с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%. Помимо нескольких стран Латинской Америки, результаты выборов также не признала оппозиция. Президент России Владимир Путин же поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

29 июля в Каракасе начались протесты против переизбрания Мадуро. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо настаивает, что у них есть способ «доказать правду» победы Гонсалеса, и пообещала опубликовать доказательства ночью. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ, некоторые протестующие в ответ напали на правоохранителей. По данным минобороны Венесуэлы, ранения получили 23 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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