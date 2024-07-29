Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы
Президент России Владимир Путин поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на должность, сообщила пресс-служба Кремля.
«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле», – сказано в поздравлении лидера РФ.
Путин добавил, что отношения между Россией и Венесуэлой носят характер стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что Мадуро будет способствовать их поступательному развитию. Президент России подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов и идет в русле более справедливого и демократического миропорядка.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Утром 29 июля председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо заявил, что действующий президент Мадуро, занимающий пост с 2013 г., набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Еще один кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 4 445 978 голосов с 44,2%.