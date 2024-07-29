Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

Путин добавил, что отношения между Россией и Венесуэлой носят характер стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что Мадуро будет способствовать их поступательному развитию. Президент России подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов и идет в русле более справедливого и демократического миропорядка.