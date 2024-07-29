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Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на должность, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле», – сказано в поздравлении лидера РФ.

Путин добавил, что отношения между Россией и Венесуэлой носят характер стратегического партнерства. Он выразил уверенность, что Мадуро будет способствовать их поступательному развитию. Президент России подчеркнул, что это в полной мере отвечает интересам дружественных народов и идет в русле более справедливого и демократического миропорядка.

Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Утром 29 июля председатель Национального избирательного совета боливарианской республики Элвиса Аморосо заявил, что действующий президент Мадуро, занимающий пост с 2013 г., набрал 51,2% голосов по итогам обработки 80% протоколов. Еще один кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 4 445 978 голосов с 44,2%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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