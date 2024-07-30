Песков: оппозиция Венесуэлы должна смириться с поражением на выборах
Оппозиция в Венесуэле должна смириться с поражением на выборах и поздравить победителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать, должна поздравить победителей этих выборов», – пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, очень важно, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, а страна оставалась свободной от внешнего вмешательства.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Мадуро победил с 51,2% голосов после обработки 80% протоколов. Другой кандидат – Эдмундо Гонсалес из Совета Единства – получил 44,2%. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на должность, подтвердив готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Оппозиция не признала результатов голосования. Кроме того, с совместным призывом о пересмотре итогов выборов в присутствии независимых наблюдателей выступили правительства девяти стран Латинской Америки – Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики и Уругвая. США усомнились в результатах президентских выборов в Венесуэле и «оставили открытой дверь для новых санкций». 29 июля в Каракасе начались протесты против переизбрания Мадуро. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо утверждает, что у них есть способ «доказать правду» победы Гонсалеса. Полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ, некоторые протестующие в ответ напали на правоохранителей. По данным минобороны Венесуэлы, ранения получили 23 военнослужащих.