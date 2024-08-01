Депутат верхней палаты парламента Японии рассказал о встрече с замглавы МИД РФ

«Замглавы МИД Галузин ответственен за вопросы вокруг Центральной Азии и Украины, и он в деталях рассказал о текущей ситуации. Он продемонстрировал твердую уверенность в превосходстве России. Его взгляды и суждения были аналогичны тем, что я обычно говорю сам», – отметил японский политик в своем блоге.