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Депутат верхней палаты парламента Японии рассказал о встрече с замглавы МИД РФ

Ведомости

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки рассказал о встрече в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным 30 июля, в ходе которой они обсудили региональную повестку и ситуацию на Украине.

«Замглавы МИД Галузин ответственен за вопросы вокруг Центральной Азии и Украины, и он в деталях рассказал о текущей ситуации. Он продемонстрировал твердую уверенность в превосходстве России. Его взгляды и суждения были аналогичны тем, что я обычно говорю сам», – отметил японский политик в своем блоге.

По словам Судзуки, встреча длилась около двух часов. Он добавил, что в ходе беседы российская сторона заявила, что желает мира и прекращения огня на Украине, а также резко раскритиковала позицию Киева.

Судзуки также рассказал о встречах с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, заместителем директора Третьего департамента МИД РФ Сергеем Жестким и заместителем руководителя Росрыболовства Андреем Яковлевым. Кроме того, японский депутат провел ужин с экс-послом России в Японии Александром Пановым.

Судзуки находился в России с 29 по 31 июля. Сообщалось, что депутат прибыл в Россию для встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что по линии Кремля контакты с японским политиком не запланированы.

На фоне визита Судзуки в Россию главный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси призвал жителей страны «не посещать Россию, с какой бы целью это ни делалось».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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