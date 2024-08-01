Депутат верхней палаты парламента Японии рассказал о встрече с замглавы МИД РФ
Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки рассказал о встрече в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным 30 июля, в ходе которой они обсудили региональную повестку и ситуацию на Украине.
«Замглавы МИД Галузин ответственен за вопросы вокруг Центральной Азии и Украины, и он в деталях рассказал о текущей ситуации. Он продемонстрировал твердую уверенность в превосходстве России. Его взгляды и суждения были аналогичны тем, что я обычно говорю сам», – отметил японский политик в своем блоге.
По словам Судзуки, встреча длилась около двух часов. Он добавил, что в ходе беседы российская сторона заявила, что желает мира и прекращения огня на Украине, а также резко раскритиковала позицию Киева.
Судзуки также рассказал о встречах с вице-спикером Совфеда Константином Косачевым, заместителем директора Третьего департамента МИД РФ Сергеем Жестким и заместителем руководителя Росрыболовства Андреем Яковлевым. Кроме того, японский депутат провел ужин с экс-послом России в Японии Александром Пановым.
Судзуки находился в России с 29 по 31 июля. Сообщалось, что депутат прибыл в Россию для встречи с представителями Министерства иностранных дел и Росрыболовства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что по линии Кремля контакты с японским политиком не запланированы.
На фоне визита Судзуки в Россию главный секретарь кабмина Японии Есимаса Хаяси призвал жителей страны «не посещать Россию, с какой бы целью это ни делалось».