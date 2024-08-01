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МИД Молдавии вызвал посла России в связи с задержаниями по делу о госизмене

Ведомости

Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики после обысков в парламенте и задержания руководителя юридического управления парламента Иона Крянгэ и сотрудника пограничной полиции по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает молдавский телеканал TV6.

По данным Noi.md, Крянгэ задержали вечером 30 июля. Его кабинет в парламенте был опечатан, 31 июля в нем прошли обыски. По данным источников агентства, задержания и обыски связаны с делом о государственной измене в форме шпионажа. Отмечается, что Крянгэ якобы передал информацию сотруднику российского посольства в Кишиневе в обмен на денежное вознаграждение.

Был также задержан полицейский, работающий в кишиневском аэропорту. Правоохранители предполагают, что он встречался с тем же сотрудником посольства РФ и передал ему сведения.

«Sputnik Молдова» сообщает, что власти республики объявили неназванного сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата.

31 июля посольство России в Молдавии заявило, что расценивает «шпионский скандал» вокруг дипмиссии как «очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений». Было отмечено, что год назад в республике уже проходила «масштабная кампания» с голословными обвинениями в «шпионской деятельности» и «вмешательстве» во внутренние процессы в стране в адрес российского посольства.

«Тогда дело закончилось решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии и, разумеется, ответными мерами с нашей стороны. Не исключено, что и сейчас готовится почва для аналогичного шага», – подчеркнули в посольстве.

Дипломаты добавили, что сегодняшние «информационные вбросы» связаны с происходящими в республике электоральными процессами и «попытками определенных сил использовать «шпионскую тему» в предвыборной борьбе».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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