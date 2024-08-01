МИД Молдавии вызвал посла России в связи с задержаниями по делу о госизмене
Посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики после обысков в парламенте и задержания руководителя юридического управления парламента Иона Крянгэ и сотрудника пограничной полиции по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает молдавский телеканал TV6.
По данным Noi.md, Крянгэ задержали вечером 30 июля. Его кабинет в парламенте был опечатан, 31 июля в нем прошли обыски. По данным источников агентства, задержания и обыски связаны с делом о государственной измене в форме шпионажа. Отмечается, что Крянгэ якобы передал информацию сотруднику российского посольства в Кишиневе в обмен на денежное вознаграждение.
Был также задержан полицейский, работающий в кишиневском аэропорту. Правоохранители предполагают, что он встречался с тем же сотрудником посольства РФ и передал ему сведения.
«Sputnik Молдова» сообщает, что власти республики объявили неназванного сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата.
31 июля посольство России в Молдавии заявило, что расценивает «шпионский скандал» вокруг дипмиссии как «очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений». Было отмечено, что год назад в республике уже проходила «масштабная кампания» с голословными обвинениями в «шпионской деятельности» и «вмешательстве» во внутренние процессы в стране в адрес российского посольства.
«Тогда дело закончилось решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии и, разумеется, ответными мерами с нашей стороны. Не исключено, что и сейчас готовится почва для аналогичного шага», – подчеркнули в посольстве.
Дипломаты добавили, что сегодняшние «информационные вбросы» связаны с происходящими в республике электоральными процессами и «попытками определенных сил использовать «шпионскую тему» в предвыборной борьбе».