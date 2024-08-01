МИД Молдавии вызвал посла России в связи с задержаниями по делу о госизмене

31 июля посольство России в Молдавии заявило, что расценивает «шпионский скандал» вокруг дипмиссии как «очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений». Было отмечено, что год назад в республике уже проходила «масштабная кампания» с голословными обвинениями в «шпионской деятельности» и «вмешательстве» во внутренние процессы в стране в адрес российского посольства.