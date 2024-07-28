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В Молдавии могут признать геноцидом голод 1946-1947 годов

Ведомости

Председатель парламента Молдавии, лидер правящей в республике Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что партия может признать голод 1946-1947 годов на территории страны геноцидом.

«У нас есть мнения, что недостаточно иметь только [осуждающую] декларацию и помнить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой. Мы ее анализируем, этим вопросом занимается ряд депутатов», – ответил он на вопрос журналистов о возможном признании голода геноцидом (цитата по ТАСС).

Как указывает агентство, с такими инициативами некоторые молдавские политики выступали и раньше, обвиняя в голоде руководство СССР. Критики же этих обвинений указывали на то, что голод в Молдавии случался и в годы пребывания в составе Румынии – например, в 1918 и 1930 гг.

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Главным переговорщиком от страны назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. По словам Санду, членство Молдавии в ЕС – единственный путь развития, который может обеспечить мир и благополучие граждан страны. Статус кандидата на вступление Молдавия получила в 2022 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя процесс вступления Молдавии в ЕС, говорил, что расширение ЕС может негативно сказаться на перспективах существования союза. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, политика Санду является «предпродажным евротюнингом» и направлена на полный разрыв с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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