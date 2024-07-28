В Молдавии могут признать геноцидом голод 1946-1947 годов

21 июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Главным переговорщиком от страны назначена вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова. По словам Санду, членство Молдавии в ЕС – единственный путь развития, который может обеспечить мир и благополучие граждан страны. Статус кандидата на вступление Молдавия получила в 2022 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя процесс вступления Молдавии в ЕС, говорил, что расширение ЕС может негативно сказаться на перспективах существования союза. По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, политика Санду является «предпродажным евротюнингом» и направлена на полный разрыв с Россией