Захарова назвала политику Санду предпродажным евротюнингом
Режим президента Молдавии Майи Санду направлен на полный разрыв с Россией, власти республики проводят политику, которую граждане страны все чаще называют «предпродажным евротюнингом». Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что 5 июля в парламенте Молдавии зарегистрировали законопроект об отмене обязательного перевода законодательных актов на русский язык.
«Продолжается искусственная дерусификация Молдавии. <…> Русскоязычные граждане поставлены в положение людей второго сорта. Хочу напомнить, что 80% молдаван в той или иной степени владеют русским языком и используют его в повседневной жизни», – сказала представитель МИДа.
Она также отметила набирающие обороты репрессии в отношении оппозиции, упомянув про задержание лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу. По словам Захаровой, в Молдавии ширится протестное движение, а тесное сотрудничество с Россией всегда было гарантом подлинной независимости и благополучия молдавского народа.
«Настроены на развитие диалога с нашими молдавскими друзьями, которые не верят в мифы о «российской угрозе», «гибридной войне Москвы против Молдавии» и иные бездоказательные нарративы», – резюмировала Захарова.
В декабре 2023 г. Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в 2024 г. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г. С тех пор отношения между Молдавией и Россией обострились.
16 апреля Санду заявила, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз может пройти 20 октября. Захарова подчеркивала, что русофобия является неотъемлемой частью проекта «европейская Молдова», за который молдаванам предлагается проголосовать на референдуме о вступлении в Евросоюз.
21 июня стало известно, что Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Президент сообщала, что 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдавия – ЕС, которая положит начало переговорам о членстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя процесс вступления Молдавии в ЕС, заявлял, что расширение Евросоюза может негативно сказаться на перспективах его существования.