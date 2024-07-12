Захарова назвала политику Санду предпродажным евротюнингом

В декабре 2023 г. Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в 2024 г. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г. С тех пор отношения между Молдавией и Россией обострились.