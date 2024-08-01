В МИД Турции допустили открытие границы с Арменией

Турция признала независимость Армении 16 декабря 1991 г., спустя три месяца после ее провозглашения, но так и не установила с ней дипотношения из-за эскалации продолжавшегося с 1988 г. конфликта в Карабахе. В 1992 г. он перерос в Первую карабахскую войну, Турция стала членом Минской группы ОБСЕ по Карабаху. В 1993 г. на фоне успехов армянских войск в Карабахе Анкара в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу под предлогом оккупации международно признанной территории Азербайджана. Еще одним препятствием для налаживания дипотношений двух стран считаются исторические споры о трактовке событий на востоке Османской империи в 1915 г. Турецкие власти обещали открыть границы, если Ереван прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из Нагорного Карабаха.