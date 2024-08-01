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В МИД Турции допустили открытие границы с Арменией

Ведомости

Турция откроет границу с Арменией в случае нормализации отношений между республикой и Азербайджаном. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью газете Sabah.

Фидан напомнил, что между Ереваном и Баку продолжается переговорный процесс. Турция должна подготовить сценарий для положительного исхода процесса нормализации отношений сторон.

«В случае их завершения мы воплотим в жизнь позитивный сценарий. Другими словами, мы сможем открыть наши пограничные ворота», – уточнил министр.

30 июля спецпредставители Турции и Армении по итогам первой за два года встречи на их границе договорились оценить технические требования для открытия железнодорожных пограничных пунктов Акьяка – Ахурик. Представители стран договорились взаимно упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Турция признала независимость Армении 16 декабря 1991 г., спустя три месяца после ее провозглашения, но так и не установила с ней дипотношения из-за эскалации продолжавшегося с 1988 г. конфликта в Карабахе. В 1992 г. он перерос в Первую карабахскую войну, Турция стала членом Минской группы ОБСЕ по Карабаху. В 1993 г. на фоне успехов армянских войск в Карабахе Анкара в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу под предлогом оккупации международно признанной территории Азербайджана. Еще одним препятствием для налаживания дипотношений двух стран считаются исторические споры о трактовке событий на востоке Османской империи в 1915 г. Турецкие власти обещали открыть границы, если Ереван прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из Нагорного Карабаха.

Попытка нормализовать двусторонние отношения в 2011 г. сорвалась. После окончания победной для Баку Второй карабахской войны в 2020 г. Турция и Армения вновь запустили процесс нормализации отношений. В Анкаре неоднократно заявляли, что прогресс будет зависеть от результатов армяно-азербайджанских мирных переговоров. Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для обсуждений процесса нормализации в декабре 2021 г. Уже через месяц они провели первые переговоры в Москве, следующие три встречи – в австрийской столице. В 2024 г. Ереван снял запрет на торговлю с Турцией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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