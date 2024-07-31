Анкара и Ереван упрощают визовые процедуры и могут открыть границу для поездов

Анкара и Ереван упрощают визовые процедуры и могут открыть границу для поездовИх спецпредставители договорились об этом на пропускных пунктах
Спецпредставители Турции и Армении по итогам первой за два года встречи на их границе 30 июля договорились оценить технические требования для открытия железнодорожных пограничных пунктов Акьяка – Ахурик. Они остаются закрытыми с 1993 г. Как говорится в сообщениях внешнеполитических ведомств, встреча прошла на двух пропускных пунктах «Маргара» и «Алиджан». В ней приняли участие вице-спикер армянского Национального собрания (парламента) Рубен Рубикян и спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч. Последний раз стороны встречались в Вене 1 июля 2022 г.
Представители стран договорились взаимно упростить визовые процедуры для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Кроме того, подтверждено намерение продолжить процесс нормализации отношений без предварительных условий для достижения конечной цели – восстановления отношений между Турцией и Арменией.
Позже Кылыч на своей странице в Х назвал состоявшуюся встречу «конструктивной». Он добавил, что стороны обсудили «все аспекты нормализации двусторонних отношений и возможности дальнейшего ее продвижения».
Турция признала независимость Армении 16 декабря 1991 г., спустя три месяца после ее провозглашения, но так и не установила с ней дипотношения из-за эскалации продолжавшегося с 1988 г. конфликта в Карабахе. В 1992 г. в он перерос в первую карабахскую войну. В 1992 г. Турция стала членом Минской группы ОБСЕ по Карабаху. В 1993 г. на фоне успехов армянских войск в Карабахе Анкара в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу под предлогом оккупации международно признанной территории Азербайджана. Еще одним препятствием для налаживания дипотношений двух стран считаются исторические споры о трактовке событий на востоке Османской империи в 1915 г. В итоге турецкие власти обещали открыть границы, если Ереван прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из Нагорного Карабаха.
Попытки нормализовать отношения ознаменовали в 2009 г. Цюрихские протоколы, но их ратификация провалилась из-за позиции Конституционного суда Армении в 2010 г. В 2015 г. протоколы были отозваны, а в 2018 г. признаны недействительными парламентом Армении.
После окончания победной для Баку второй карабахской войны в 2020 г. Турция и Армения вновь запустили процесс нормализации отношений. В Анкаре неоднократно заявляли, что прогресс будет зависеть от результатов армяно-азербайджанских мирных переговоров. Ереван и Анкара назначили спецпредставителей для обсуждений процесса нормализации в декабре 2021 г. Уже через месяц они провели первые переговоры в Москве, следующие три встречи – в австрийской столице. В 2024 г. Ереван снял запрет на торговлю с Турцией.
Пограничный переход на армяно-турецкой границе открывался на время ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в феврале 2023 г. для пропуска гуманитарных грузов, которые следовали из Армении в пострадавшие турецкие районы на юго-востоке. Это стало возможным после переговоров армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна с экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. В июне 2023 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил турецкую столицу, чтобы принять участие в инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Это был первый визит армянского лидера в Турцию с 1992 г.
Открытие армяно-турецкой границы в ближайшее время вероятно, если Пашинян сохранит свое участие в политической жизни Армении в нынешнем виде, считает специалист по Кавказу Артур Атаев. Он обратил внимание, что процесс нормализации отношений Анкары и Еревана происходит на фоне тупика в армяно-азербайджанских переговорах. «Открытие границ в первую очередь нужно для легитимизации торгово-экономических связей Еревана с Анкарой», – пояснил Атаев.
Факторы, которые ранее препятствовали нормализации двусторонних отношений, сейчас ослабли, продолжает эксперт. «В контексте признания геноцида нынешняя армянская элита не настроена сильно негативно к Турции, а после победы Азербайджана во второй карабахской войне в ноябре 2020 г. Анкара, не опасаясь раздражения азербайджанцев, может налаживать мосты с Ереваном», – поясняет Атаев.
Для армян открытие коммуникаций с Турцией – вопрос экономического выживания Армении в условиях охлаждения российско-армянских отношений, уверен эксперт. «До 70% грузов в Армению поступают из России через Грузию. Поэтому Пашинян делает все возможное, чтобы превратить Турцию в полноценного экономического партнера Армении для ослабления зависимости страны от Москвы», – говорит эксперт.
С тем, что потепление и подготовка к открытию границы с Турцией – часть движения Еревана к диверсификации как внешней политики, так и экономических связей, согласен завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Это еще и вероятная страховка на случай ужесточения Россией позиции в отношении Армении в связи с ее «разворотом на Запад», добавляет Притчин.
По его словам, армяно-турецкое сближение также вписывается в текущий переговорный процесс между Ереваном и Баку под патронажем США. «Во многом нормализация отношений с Турцией – одно из предусловий для нормализации отношений с Азербайджаном. Фактор азербайджано-турецкого взаимодействия тоже значим, и его нельзя скидывать со счетов», – заключает Притчин.