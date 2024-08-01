Обвиненный в госизмене сотрудник парламента Молдавии отстранен от должности

1 августа посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны. Власти республики также объявили неназванного сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Позже ТАСС со ссылкой на посла сообщил, что власти республики не представили доказательств вины сотрудников посольства РФ. Васнецов выразил недоумение, что решение о высылке дипломата приняли до завершения следствия по делу.