Обвиненный в госизмене сотрудник парламента Молдавии отстранен от должности
Руководитель юридического управления парламента Молдавии Ион Крянгэ отстранен от должности, сообщила пресс-служба законодательного органа страны.
«Чиновник секретариата парламента, имеющий статус подозреваемого по уголовному делу, отстранен от должности, согласно действующему законодательству, на время расследования», – говорится в сообщении.
Крянгэ задержали вечером 30 июля. Его кабинет в парламенте опечатан, 31 июля в нем прошли обыски. Как сообщали молдавские СМИ, это связано с делом о государственной измене в форме шпионажа. Крянгэ якобы передал информацию сотруднику российского посольства в Кишиневе в обмен на денежное вознаграждение.
1 августа посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны. Власти республики также объявили неназванного сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Позже ТАСС со ссылкой на посла сообщил, что власти республики не представили доказательств вины сотрудников посольства РФ. Васнецов выразил недоумение, что решение о высылке дипломата приняли до завершения следствия по делу.