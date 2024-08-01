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Обвиненный в госизмене сотрудник парламента Молдавии отстранен от должности

Ведомости

Руководитель юридического управления парламента Молдавии Ион Крянгэ отстранен от должности, сообщила пресс-служба законодательного органа страны.

«Чиновник секретариата парламента, имеющий статус подозреваемого по уголовному делу, отстранен от должности, согласно действующему законодательству, на время расследования», – говорится в сообщении.

Крянгэ задержали вечером 30 июля. Его кабинет в парламенте опечатан, 31 июля в нем прошли обыски. Как сообщали молдавские СМИ, это связано с делом о государственной измене в форме шпионажа. Крянгэ якобы передал информацию сотруднику российского посольства в Кишиневе в обмен на денежное вознаграждение.

1 августа посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны. Власти республики также объявили неназванного сотрудника российского посольства в Кишиневе персоной нон грата. Позже ТАСС со ссылкой на посла сообщил, что власти республики не представили доказательств вины сотрудников посольства РФ. Васнецов выразил недоумение, что решение о высылке дипломата приняли до завершения следствия по делу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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