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МИД Германии не стал комментировать возможный обмен Красикова и Кригера

Ведомости

Внешнеполитическое ведомство Германии не стало комментировать возможный обмен заключенных Вадима Красикова и Рико Кригера. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИДа Себастиан Фишер.

«Я не обязан комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии [Кригера]. Могу лишь сказать, что это была радостная новость для всех нас», – сказал он, отвечая на вопрос, является ли освобождение Кригера частью обмена (цитата по «РИА Новости»).

В ответ на просьбу РБК прокомментировать возможный обмен бывшего сотрудника ФСБ Красикова ведомство направило заявление своего представителя. «Министерство не несет ответственности за чье-либо освобождение», – сказано в нем.

1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен заключенными между Россией и США. Его координировала Национальная разведывательная организация Турции. Всего в обмене участвуют 26 человек из России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщает турецкий телеканал TRT Haber. Среди вывезенных из России – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и морской пехотинец США Пол Уилан, Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), из Белоруссии – гражданин Германии Рико Кригер, из Германии – Вадим Красиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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