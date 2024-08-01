МИД Германии не стал комментировать возможный обмен Красикова и Кригера
Внешнеполитическое ведомство Германии не стало комментировать возможный обмен заключенных Вадима Красикова и Рико Кригера. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИДа Себастиан Фишер.
«Я не обязан комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии [Кригера]. Могу лишь сказать, что это была радостная новость для всех нас», – сказал он, отвечая на вопрос, является ли освобождение Кригера частью обмена (цитата по «РИА Новости»).
1 августа в аэропорту Анкары состоялся обмен заключенными между Россией и США. Его координировала Национальная разведывательная организация Турции. Всего в обмене участвуют 26 человек из России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщает турецкий телеканал TRT Haber. Среди вывезенных из России – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и морской пехотинец США Пол Уилан, Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), из Белоруссии – гражданин Германии Рико Кригер, из Германии – Вадим Красиков.