МИД Германии не стал комментировать возможный обмен Красикова и Кригера

«Я не обязан комментировать, что могло побудить господина Лукашенко помиловать гражданина Германии [Кригера]. Могу лишь сказать, что это была радостная новость для всех нас», – сказал он, отвечая на вопрос, является ли освобождение Кригера частью обмена (цитата по «РИА Новости»).