TRT Haber: в обмене заключенных участвуют 26 человек
В обмене заключенными в Анкаре участвуют 26 человек из России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
Среди вывезенных из России – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и морской пехотинец США Пол Уилан, Илья Яшин (признан в РФ иноагентом), из Белоруссии – гражданин Германии Рико Кригер, из Германии – Вадим Красиков, говорится на сайте СМИ.
Телеканал сообщает, что обмен координировала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). 1 августа об этом заявил турецкий телеканал NTV. TRT Haber уточняет, что заключенные по прилете в Анкару были выведены из самолетов под присмотром сотрудников MIT и переведены в безопасные зоны. После завершения проверки здоровья и выполнения других запрошенных процедур заключенные были помещены в самолеты стран назначения. Возврат самолетов стран-участниц также одобрил MIT.