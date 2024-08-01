TRT Haber: в обмене заключенных участвуют 26 человек

Телеканал сообщает, что обмен координировала Национальная разведывательная организация Турции (MIT). 1 августа об этом заявил турецкий телеканал NTV. TRT Haber уточняет, что заключенные по прилете в Анкару были выведены из самолетов под присмотром сотрудников MIT и переведены в безопасные зоны. После завершения проверки здоровья и выполнения других запрошенных процедур заключенные были помещены в самолеты стран назначения. Возврат самолетов стран-участниц также одобрил MIT.