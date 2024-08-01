CBS: в обмене заключенными фигурируют 24 человека
В обмене заключенными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека, сообщает телекомпания CBS.
В рамках обмена восемь граждан России вернутся на родину. В то же время ожидается, что не менее 12 заключенных, которые содержались в России, будут доставлены в Германию. В списке, в том числе, значатся осужденная за фейки о российской армии журналистка Алсу Курмашева и осужденный в Германии Вадим Красиков. В переговорах в рамках сделки по обмену принимали участие Белый дом, госдепартамент и ЦРУ, отмечает телекомпания.
Курмашева является гражданкой РФ и США. Она постоянно проживала в Чехии, но в конце мая 2023 г. журналистка приехала в Россию по семейным обстоятельствам. В октябре Курмашева была задержана в Татарстане. 19 июля Верховный суд республики приговорил ее к 6,5 года колонии общего режима, признал виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
1 августа агентство Bloomberg сообщило, что в рамках обмена Россия также освободит политика Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России), журналиста Эвана Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана. Утверждается, что последних двоих человек обменяли в рамках процесса с участием нескольких стран. Они находятся на пути к местам назначения за пределами России. Дальнейшие подробности обмена пока недоступны.