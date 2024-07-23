Песков переадресовал вопрос о призыве США освободить журналистку Курмашеву в МИД
Призыв американского посольства в Москве об освобождении осужденной журналистки «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой, которая также является гражданкой США, следует комментировать министерству иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки я думаю, с руки, наверное, будет нашему Министерству иностранных дел комментировать заявление посольства Соединенных Штатов в Москве», – сказал Песков.
Курмашева является гражданкой РФ и США. Она постоянно проживала в Чехии, но в конце мая 2023 г. журналистка приехала в Россию по семейным обстоятельствам. В октябре Курмашева была задержана в Татарстане. 19 июля Верховный суд республики приговорил ее к 6,5 года колонии общего режима, признан виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).
В ответ посольство США в Москве опубликовало заявление, в котором призвало российские власти освободить Курмашеву и «других лишенных свободы журналистов». В сообщении говорится, что дипломаты узнали о вынесении приговора из прессы.