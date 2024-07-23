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Песков переадресовал вопрос о призыве США освободить журналистку Курмашеву в МИД

Ведомости

Призыв американского посольства в Москве об освобождении осужденной журналистки «Радио Свобода» (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Алсу Курмашевой, которая также является гражданкой США, следует комментировать министерству иностранных дел РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все-таки я думаю, с руки, наверное, будет нашему Министерству иностранных дел комментировать заявление посольства Соединенных Штатов в Москве», – сказал Песков.

Курмашева является гражданкой РФ и США. Она постоянно проживала в Чехии, но в конце мая 2023 г. журналистка приехала в Россию по семейным обстоятельствам. В октябре Курмашева была задержана в Татарстане. 19 июля Верховный суд республики приговорил ее к 6,5 года колонии общего режима, признан виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). 

В ответ посольство США в Москве опубликовало заявление, в котором призвало российские власти освободить Курмашеву и «других лишенных свободы журналистов». В сообщении говорится, что дипломаты узнали о вынесении приговора из прессы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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