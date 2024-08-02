Посол РФ в США Антонов пообещал продолжить работу по освобождению россиян
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что в американских тюрьмах остаются еще десятки россиян и Москва продолжит работать над их освобождением, говорится в опубликованном в Telegram-канале диппредставительства заявлении.
«Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате охоты за ними спецслужб США по всему миру», – сказал Антонов.
1 августа 2024 г. Россия совершила крупнейший обмен заключенными за несколько десятков лет. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в Россию вернулись восемь человек и двое несовершеннолетних детей.