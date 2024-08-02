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Антонов: диалог с США по контролю над оружием без учета интересов РФ невозможен

Ведомости

Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Местным чиновникам пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с нами и одновременно пытаться нанести России "стратегическое поражение" не получится. Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», – подчеркнул он.

Дипломат обратил внимание на заявления о якобы «безответственном поведении России в ядерной сфере» и угрозы наступлением нового «ядерного века», в котором США не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала. По мнению посла, таким образом Вашингтон пытается «вынести за скобки глубоко враждебную политику» в отношении Москвы. При этом США продолжают поставлять оружие Украине и замалчивают «неудобную правду» о нанесенных «ударах» по всей архитектуре международного контроля над вооружениями.

1 августа помощник министра обороны США по космической политике Випин Наранг заявил, что Вашингтон должен быть готов к сценарию, когда в мире не останется каких-либо ограничений на арсеналы ядерного оружия. Побудить противников к диалогу по контролю над вооружениями, по его словам, должна помочь модернизация ядерного потенциала США.

Наранг также выразил мнение, что Россия вернется к переговорам по этому вопросу, «когда она поймет, что ничем не ограниченная ядерная конкуренция не в ее интересах». Но если Москва и Пекин откажутся от диалога, то Вашингтон будет действовать исходя из этого, в частности, начнет «укреплять сеть союзников и партнеров», чтобы оказать давление на Россию и Китай.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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