Антонов: диалог с США по контролю над оружием без учета интересов РФ невозможен
Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Местным чиновникам пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с нами и одновременно пытаться нанести России "стратегическое поражение" не получится. Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно», – подчеркнул он.
Дипломат обратил внимание на заявления о якобы «безответственном поведении России в ядерной сфере» и угрозы наступлением нового «ядерного века», в котором США не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала. По мнению посла, таким образом Вашингтон пытается «вынести за скобки глубоко враждебную политику» в отношении Москвы. При этом США продолжают поставлять оружие Украине и замалчивают «неудобную правду» о нанесенных «ударах» по всей архитектуре международного контроля над вооружениями.
1 августа помощник министра обороны США по космической политике Випин Наранг заявил, что Вашингтон должен быть готов к сценарию, когда в мире не останется каких-либо ограничений на арсеналы ядерного оружия. Побудить противников к диалогу по контролю над вооружениями, по его словам, должна помочь модернизация ядерного потенциала США.
Наранг также выразил мнение, что Россия вернется к переговорам по этому вопросу, «когда она поймет, что ничем не ограниченная ядерная конкуренция не в ее интересах». Но если Москва и Пекин откажутся от диалога, то Вашингтон будет действовать исходя из этого, в частности, начнет «укреплять сеть союзников и партнеров», чтобы оказать давление на Россию и Китай.