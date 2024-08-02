Антонов: диалог с США по контролю над оружием без учета интересов РФ невозможен

Наранг также выразил мнение, что Россия вернется к переговорам по этому вопросу, «когда она поймет, что ничем не ограниченная ядерная конкуренция не в ее интересах». Но если Москва и Пекин откажутся от диалога, то Вашингтон будет действовать исходя из этого, в частности, начнет «укреплять сеть союзников и партнеров», чтобы оказать давление на Россию и Китай.