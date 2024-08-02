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Ynet: министрам Израиля выдали спутниковые телефоны на случай атаки Ирана

Ведомости

Министрам правительства Израиля выдали спутниковые телефоны на случай возможной атаки Ирана, сообщает новостной портал Ynet.

В публикации отмечается, что правительство хочет обеспечить бесперебойную работу связи в случае, если Иран атакует Израиль. Часть министров получили телефоны 1 августа, а некоторым поручили немедленно их приобрести. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что приказ о спутниковых телефонах исходит не от них.

После гибели главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании в Иране заявили, что имеют право на ответ. Как сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В конце июля Израиль также нанес удары по южному пригороду Бейрута – столице Ливана. В результате удара погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Власти Израиля утверждали, что он якобы ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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