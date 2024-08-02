Ynet: министрам Израиля выдали спутниковые телефоны на случай атаки Ирана
Министрам правительства Израиля выдали спутниковые телефоны на случай возможной атаки Ирана, сообщает новостной портал Ynet.
В публикации отмечается, что правительство хочет обеспечить бесперебойную работу связи в случае, если Иран атакует Израиль. Часть министров получили телефоны 1 августа, а некоторым поручили немедленно их приобрести. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утверждают, что приказ о спутниковых телефонах исходит не от них.
После гибели главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании в Иране заявили, что имеют право на ответ. Как сообщает The New York Times со ссылкой на иранских чиновников, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю во время экстренного заседания Высшего совета национальной безопасности Ирана.
В конце июля Израиль также нанес удары по южному пригороду Бейрута – столице Ливана. В результате удара погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Власти Израиля утверждали, что он якобы ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.