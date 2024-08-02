Ynet: министрам Израиля выдали спутниковые телефоны на случай атаки Ирана

В конце июля Израиль также нанес удары по южному пригороду Бейрута – столице Ливана. В результате удара погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Власти Израиля утверждали, что он якобы ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек.