Президент Вьетнама То Лам избран новым генсеком Компартии
Пленум Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама в Ханое избрал президента Вьетнама То Лама новым генеральным секретарем ЦК партии. Об этом сообщило государственное вьетнамское новостное агентство VNA.
«Конференция единогласно избрала новым генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама члена Политбюро, президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама», – говорится в сообщении.
19 июля генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг скончался в возрасте 80 лет. Он был избран генеральным секретарем ЦК КПВ Вьетнама в 2011 г. С 2018 по 2021 г. занимал пост президента Вьетнама одновременно с должностью генсека ЦК КПВ впервые после первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.
То Лам был избран новым президентом Вьетнама 22 мая. Официально срок его президентских полномочий продлится до 2026 г.
Предыдущий вьетнамский президент Во Ван Тхыонг, назначенный на этот пост в марте 2023 г., ушел в отставку в марте 2024 г. В официальных сообщениях говорилось, что он нарушил положения партийного устава, что негативно повлияло на общественное мнение, репутацию партии, государства и его лично. Вероятно, уход президента в отставку был связан с масштабной антикоррупционной кампанией под названием «Пылающая печь». До этого президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также добровольно ушел в отставку из-за коррупционного скандала в январе 2023 г., пробыв на посту два года.