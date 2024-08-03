Президент Вьетнама То Лам избран новым генсеком Компартии

Предыдущий вьетнамский президент Во Ван Тхыонг, назначенный на этот пост в марте 2023 г., ушел в отставку в марте 2024 г. В официальных сообщениях говорилось, что он нарушил положения партийного устава, что негативно повлияло на общественное мнение, репутацию партии, государства и его лично. Вероятно, уход президента в отставку был связан с масштабной антикоррупционной кампанией под названием «Пылающая печь». До этого президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также добровольно ушел в отставку из-за коррупционного скандала в январе 2023 г., пробыв на посту два года.