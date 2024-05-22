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Парламент Вьетнама избрал генерала То Лама новым президентом

Ведомости

Парламент Вьетнама большинством голосов избрал генерала То Лама на должность нового президента страны, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

За его кандидатуру проголосовали 472 из 473 законодателей.

С 2016 по 2024 г. То Лам занимал пост министра общественной безопасности. В целом в силовых структурах Лам работает с 1979 г. Официально срок его президентских полномочий продлится до 2026 г.

Предыдущий вьетнамский президент Во Ван Тхыонг, назначенный на этот пост в марте 2023 г., ушел в отставку в марте 2024 г. В официальных сообщениях говорилось, что он нарушил положения партийного устава, что негативно повлияло на общественное мнение, репутацию партии, государства и его лично. Вероятно, уход президента в отставку был связан с масштабной антикоррупционной кампанией под названием «Пылающая печь». До этого президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также добровольно ушел в отставку из-за коррупционного скандала в январе 2023 г., пробыв на посту два года.

Должность президента Вьетнама носит во многом представительский характер, поскольку главной фигурой в стране остается 79-летний генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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