Парламент Вьетнама избрал генерала То Лама новым президентом
Парламент Вьетнама большинством голосов избрал генерала То Лама на должность нового президента страны, сообщает Вьетнамское информационное агентство.
За его кандидатуру проголосовали 472 из 473 законодателей.
С 2016 по 2024 г. То Лам занимал пост министра общественной безопасности. В целом в силовых структурах Лам работает с 1979 г. Официально срок его президентских полномочий продлится до 2026 г.
Предыдущий вьетнамский президент Во Ван Тхыонг, назначенный на этот пост в марте 2023 г., ушел в отставку в марте 2024 г. В официальных сообщениях говорилось, что он нарушил положения партийного устава, что негативно повлияло на общественное мнение, репутацию партии, государства и его лично. Вероятно, уход президента в отставку был связан с масштабной антикоррупционной кампанией под названием «Пылающая печь». До этого президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также добровольно ушел в отставку из-за коррупционного скандала в январе 2023 г., пробыв на посту два года.
Должность президента Вьетнама носит во многом представительский характер, поскольку главной фигурой в стране остается 79-летний генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг.