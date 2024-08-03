Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком Компартии

Россия ценит усилия по укреплению отношений стратегического партнерства между странами. Глава государства добавил, что рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы с Вьетнамом по двусторонней и международной повестке дня. Это отвечает интересам народов России и Вьетнама и идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.