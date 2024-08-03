Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием генсеком Компартии
Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием новым генеральным секретарем Центрального комитета правящей Коммунистической партии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Итоги пленума Центрального комитета КПВ в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, стали свидетельством признания ваших заслуг в обеспечении социально-экономического развития страны и продвижении ее позиций на мировой арене», – подчеркнул Путин.
Россия ценит усилия по укреплению отношений стратегического партнерства между странами. Глава государства добавил, что рассчитывает на продолжение диалога и совместной работы с Вьетнамом по двусторонней и международной повестке дня. Это отвечает интересам народов России и Вьетнама и идет в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
3 августа Пленум Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама в Ханое единогласно избрал То Лама новым генеральным секретарем ЦК партии.
19 июля генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг скончался в возрасте 80 лет. Он был избран генеральным секретарем ЦК КПВ Вьетнама в 2011 г. С 2018 по 2021 г. занимал пост президента Вьетнама одновременно с должностью генсека ЦК КПВ впервые после первого президента Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мина.
То Лам был избран новым президентом Вьетнама 22 мая. Официально срок его президентских полномочий продлится до 2026 г.