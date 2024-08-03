ВС России продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», – говорится в сообщении.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средствами ПВО сбиты ЗРК Patriot производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 140 беспилотников.
Специальная военная операция на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории вошли в состав РФ по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.