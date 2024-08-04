Франция, Италия и Румыния призвали своих граждан покинуть Ливан
Министерства иностранных дел Франции, Италии и Румынии призвали своих граждан не посещать Ливан, а в случае нахождения там как можно скорее покинуть страну. Такое заявление, в частности, сделал заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Учитывая ухудшающуюся ситуацию, мы настоятельно призываем итальянцев, временно проживающих в Ливане, не ездить на юг страны и вернуться в Италию коммерческими рейсами как можно скорее», – написал он в X.
Франция попросила своих граждан «принять меры к тому, чтобы как можно скорее покинуть Ливан», пишет BFM TV со ссылкой на заявление МИДа республики.
«Столкнувшись с риском военной эскалации на Ближнем Востоке, гражданам Франции настоятельно рекомендуется не ездить в Ливан. На месте французских граждан призывают быть предельно бдительными», – говорится в пресс-релизе.
По данным телеканала, авиакомпания Air France 3 августа заявила, что она и ее дочерняя компания Transavia продлевают приостановку полетов между Парижем и Бейрутом как минимум до 6 августа.
30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. В Армии обороны Израиля позднее заявили, что Ливан атаковал 30 ракетами север страны.