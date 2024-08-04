Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Франция, Италия и Румыния призвали своих граждан покинуть Ливан

Ведомости

Министерства иностранных дел Франции, Италии и Румынии призвали своих граждан не посещать Ливан, а в случае нахождения там как можно скорее покинуть страну. Такое заявление, в частности, сделал заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Учитывая ухудшающуюся ситуацию, мы настоятельно призываем итальянцев, временно проживающих в Ливане, не ездить на юг страны и вернуться в Италию коммерческими рейсами как можно скорее», – написал он в X. 

В Риме также призвали итальянских туристов не ездить в Ливан, передает Ansa.

Франция попросила своих граждан «принять меры к тому, чтобы как можно скорее покинуть Ливан», пишет BFM TV со ссылкой на заявление МИДа республики.

«Столкнувшись с риском военной эскалации на Ближнем Востоке, гражданам Франции настоятельно рекомендуется не ездить в Ливан. На месте французских граждан призывают быть предельно бдительными», – говорится в пресс-релизе.

По данным телеканала, авиакомпания Air France 3 августа заявила, что она и ее дочерняя компания Transavia продлевают приостановку полетов между Парижем и Бейрутом как минимум до 6 августа.

МИД Румынии предупредил об угрозе ухудшения ситуации с безопасностью в Ливане. Бухарест призвал граждан покинуть страну до того, как коммерческое авиасообщение прекратится, пишет «Интерфакс».

30 июля Израиль нанес удар по Бейруту. В результате погиб один из командиров вооруженных формирований «Хезболлы» Фуад Шукер. Утверждалось, что он ответственен за ракетный удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, в результате которого погибли 12 человек. В Армии обороны Израиля позднее заявили, что Ливан атаковал 30 ракетами север страны.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных