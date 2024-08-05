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Камала Харрис может объявить о кандидате в вице-президенты 6 августа

Ведомости

Вице-президент Камала Харрис, как ожидается, объявит о своем кандидате на пост вице-президента 6 августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с этим вопросом.

4 августа в своей резиденции в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне Харрис провела собеседования с тремя ведущими кандидатами – губернатором Миннесоты Тимом Вальцем, сенатором от Аризоны Марком Келли и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро.

2 августа Харрис встречалась с министром транспорта Питом Баттигигом в течение 90 минут, а также общалась с другими кандидатами виртуально, сообщили источники. Губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер также претендуют на эту должность.

Reuters отмечает, что все вошедшие в шорт-лист Харрис – белые мужчины с опытом победы среди сельских, белых или независимых избирателей.

В выходные Харрис встретилась со своей командой по отбору кандидатов, включая бывшего генерального прокурора Эрика Холдера, чья юридическая фирма Covington & Burling тщательно проверила финансы и биографию потенциальных кандидатов. Холдер и его офис провели подробные презентации по каждому из финалистов. По словам источников, Харрис взвешивает решение вместе со своим мужем Дагом Эмхоффом, шурином Тони Уэстом и небольшим кругом помощников и советников. Кандидаты будут проинформированы о том, что их выбрали, в понедельник вечером или во вторник утром, добавили источники.

Имя кандидата в вице-президенты будет озвучено перед battleground states tour – турне по «колеблющимся» штатам, где, вероятно, решатся выборы. Харрис и ее новый напарник посетят семь городов за пять дней: Филадельфию (Пенсильвания), О-Клэр (Висконсин), Детройт, (Мичиган), Дарем (Северная Каролина), Саванну (Джорджия), Феникс (Аризона), и Лас-Вегас (Невада). По словам источника, они проведут митинги в каждом месте тура, в том числе в кампусах колледжей, исторически «чернокожих» университетах, профсоюзных залах и ресторанах.

21 июля действующий президент США Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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