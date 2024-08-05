Камала Харрис может объявить о кандидате в вице-президенты 6 августа

В выходные Харрис встретилась со своей командой по отбору кандидатов, включая бывшего генерального прокурора Эрика Холдера, чья юридическая фирма Covington & Burling тщательно проверила финансы и биографию потенциальных кандидатов. Холдер и его офис провели подробные презентации по каждому из финалистов. По словам источников, Харрис взвешивает решение вместе со своим мужем Дагом Эмхоффом, шурином Тони Уэстом и небольшим кругом помощников и советников. Кандидаты будут проинформированы о том, что их выбрали, в понедельник вечером или во вторник утром, добавили источники.