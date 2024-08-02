Как Венгрия пытается заменить перекрытый Украиной нефтепровод «Дружба»

По его мнению, для постоянного переключения нефтепровода договориться Сербии и Венгрии было бы довольно сложно. «Непонятно, достаточно ли было бы пропускной способности, можно ли успевать по времени полностью удовлетворять венгерскую заявку, а затем, соответственно, еще и сербскую заявку на российскую нефть также полностью. Сербия при такой работе JANAF рисковала столкнуться с перебоями поставок и необходимостью искать нефть у других продавцов», – предупреждает Юшков.