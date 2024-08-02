Как Венгрия пытается заменить перекрытый Украиной нефтепровод «Дружба»Навязываемый ЕС хорватский вариант Будапешт отверг, а Брюссель не давит на Киев
Хорватию нельзя считать надежной страной транзита нефти, заявил 2 августа венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Днем ранее Загреб через европейские структуры предложил свой Адриатический нефтепровод (JANAF) как альтернативу для поставок нефти в Венгрию и Словакию взамен перекрытой Украиной «Дружбы».
«С начала [конфликта на Украине] они (Хорватия. – “Ведомости”) подняли сбор в пять раз против среднего размера по рынку. Они сделали невозможным для [венгерского энергоконцерна] MOL обеспечить долгосрочное использование транспортных мощностей», – написал Сийярто.
По словам венгерского министра, хорваты «не сделали инвестиций, необходимых для увеличения мощности трубопровода, и приводят данные о максимальной мощности, которая никем не доказана».
Кроме того, по оценке Сийярто, «приостановка восточных поставок нефти сделает Венгрию и Словакию зависимыми от транзитного пути через Хорватию, на который нельзя полагаться».
Поставки нефти в Венгрию и Словакию традиционно со времен СССР осуществляются по трубопроводу «Дружба». Украина ввела ограничения на транзит нефти российского «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснил это тем, что на «Лукойл» наложены санкции украинского СНБО, и обсуждать их отмену в Киеве не собираются.
Венгрия и Словакия, вопреки запрету на поставки российской трубопроводной нефти в ЕС, согласно пакету санкций от декабря 2022 г., тогда же получили для себя исключение до конца 2025 г.
Проблемы хорватского транзита
Поставки нефти в Венгрию через Хорватию, имеют в первую очередь технические ограничения, объясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Действительно, есть вариант разворота поставок из Хорватии в Венгрию. Но это довольно сложно технически и организационно», – говорит эксперт.
Он объяснил, что сейчас по нефтепроводу «Дружба» нефть, которая идет в Венгрию, дальше проходит транзитом в Хорватию и прокачивается с севера на юг. Далее, продолжает Юшков, она соединяется с JANAF, который от побережья Хорватии идет в Сербию.
«И получается, что на самом деле сейчас нефть идет из Венгрии в Хорватию. А если Венгрия будет нефть покупать через Хорватию, и танкер будет приходить туда разгружаться, дальше нефтепровод должен работать с юга на север. То есть обычную работу магистрали придется останавливать, запускать ее в обратном направлении, чтобы снабжать саму Венгрию», – объясняет Юшков.
По его мнению, для постоянного переключения нефтепровода договориться Сербии и Венгрии было бы довольно сложно. «Непонятно, достаточно ли было бы пропускной способности, можно ли успевать по времени полностью удовлетворять венгерскую заявку, а затем, соответственно, еще и сербскую заявку на российскую нефть также полностью. Сербия при такой работе JANAF рисковала столкнуться с перебоями поставок и необходимостью искать нефть у других продавцов», – предупреждает Юшков.
Кроме того, по словам аналитика, есть и сложность непосредственно с санкциями: запрет морской транспортировки нефти из России в ЕС вступил в силу в феврале 2023 г. «Это должна быть нефть не российского происхождения. Если это нефть “Лукойла”, то как минимум с международных проектов, например из Ирака», – рассуждает Юшков.
По его мнению, через Хорватию возможно также принять казахстанскую нефть из Новороссийска, которая отгружается там с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
«Танкеры с нефтью КТК можно принимать в странах ЕС. Но проблема в том,что у них в основном и так все расписано, они уже поставляют на юг Европы собственным клиентам», – говорит Юшков.
Политический контекст
Говоря о политической природе «хорватского предложения», венгерский министр сообщил, что накануне вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис направил ему письмо с предложением использовать именно этот маршрут. Причем, посетовал Сийярто, так Домбровскис доказывал отсутствие угрозы Будапешту и Братиславе от действий Киева. 1 августа премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна уведомила ЕК, Венгрию и Словакию о готовности обеспечить поставки нефти.
«Это скоординированная акция Брюсселя. Очевидно совпадение [с тем], что премьер Хорватии написал письмо президенту ЕК с рекламой нефтепровода, проходящего через Хорватию», – заметил Сийярто. Но это предложение, по мнению венгерского министра, лишь доказывает, что «украинцы могут позволить себе что угодно против членов ЕС, особенно если они выступают за мир и не перевозят оружие»: Будапешт отказывается давать военную помощь Киеву с февраля 2022 г.
Блокировка Украиной поставок российской нефти двум членам ЕС не встречает концентрированного давления со стороны Брюсселя, констатирует доцент ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Вместо Киева с давлением сталкивается сама Венгрия: его осуществляет евробюрократия, недовольная «мирной миссией» премьера Венгрии Виктора Орбана по украинскому урегулированию и в целом позицией страны, напоминает Офицеров-Бельский.
По данным испанской El Pais, 1 августа венгерский министр по европейским делам Янош Бока направил странам ЕС ноту, где сообщил о прекращении Венгрией своей миротворческой миссии по Украине. Орбан в первой половине июля успел посетить Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, встретившись, соответственно, с президентами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и экс-президентом США Дональдом Трампом. Но с действующим американским лидером Джо Байденом на вашингтонском саммите НАТО Орбан не встретился.
«Видя недовольство Брюсселя действиями председательствующей в ЕС Венгрии и ее руководства, ряд членов сообщества солидаризируется с евробюрократами и уже бойкотирует заседания евроструктур, организованных венгерской стороной, как, например было со встречей глав МИД сообщества в Будапеште», – напоминает Офицеров-Бельский.
Поиск выхода из блокады
По подсчетам Financial Times, действия Киева уже больно ударили по Венгрии: на поставки через Украину приходится около 25–30% от общего объема импорта нефти в страну. Глава офиса Орбана Гергей Гуйяш 26 июля заявил о риске дефицита нефти в стране начиная с сентября, если проблема с поставками не решится.
Венгрия и Словакия уже искали способы оказать давление на Украину, заручившись поддержкой органов ЕС. Страны обратились 22 июля в ЕК с просьбой выступить посредником в их споре с Киевом. Еврокомиссия тогда отложила немедленное рассмотрение вопроса под предлогом необходимости сбора информации. А 1 августа ЕК отказалась считать, что запрет транзита нефти по «Дружбе» больно ударит по двум членам ЕС.
«[Анализ] в действительности предполагает, что непосредственных рисков безопасности поставок в эти две страны нет», – подчеркнул представитель ЕК. По его словам, в июле указанные поставки нефти в обе страны удалось компенсировать, но он не назвал источники компенсации.
Кроме европейского посредничества Венгрия и Словакия угрожали Украине санкциями. Словацкие политики намекали на отказ поставлять Киеву электричество и дизтопливо (до 10% украинского потребления), а венгерские официальные лица предупредили, что продолжат блокировать выделение 6,5 млрд евро странам ЕС за поставку оружия Украине, пока не решится вопрос с «Дружбой».
При этом в Будапеште и Братиславе уже рассматривали альтернативные пути поставок. До предложения Хорватии, 24 июля, Сийярто заявил о готовности Болгарии помочь. Но, по словам Юшкова, несмотря на наличие терминала в портовом болгарском Бургасе, который ранее принадлежал «Лукойлу», транспортировка нефти в Венгрию оттуда через все Балканы менее удобна, учитывая, что прямого нефтепровода между странами нет.
«Более того, в 2023 г. между Будапештом и Софией уже был энергетический скандал: болгары пытались ввести налог на транзит российского газа, который далее идет в Венгрию. Страны судились и венграм удалось отменить в суде лишь пригрозив болгарам, что не одобрят их вступление в шенгенскую зону, куда они попали уже в марте 2024 г.», – напомнил Юшков, добавив, что вряд ли можно считать Болгарию достаточно надежным и удобным вариантом.