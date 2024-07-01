«Дружба» сместится на Восток

Россия, по словам вице-премьера Александра Новака, может построить новый нефтепровод в Китай параллельно «Силе Сибири – 2». Зампред правительства уточнил, что проект находится «в очень сыром виде», на стадии формирования концепции. Но Китаю он и правда может быть интересен. Тем более учитывая мощность этого проекта – до 30 млн т в год.