РБК: Минобороны пересмотрит концепцию форума «Армия»
По сведениям источника, организаторы сосредоточатся на деловой программе, свободного посещения не будет. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия.
Основной тематикой станет спецоперация на Украине, а целью – консолидация усилий разработчиков и производителей продукции, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения спецоперации.
По словам источника, готовится выставка образцов вооружений, «эффективно зарекомендовавших себя на спецоперации». Также на форуме впервые будут представлены образцы продукции «народного ОПК», причем некоторые планируется показать в действии. В дальнейшем предусматривается работа постоянной экспозиции.
По данным Минобороны, в 2023 г. за семь дней военно-технический форум «Армия» посетили 1,093 млн человек. В его работе приняли участие делегации оборонных ведомств из 83 иностранных государств, проведены 29 двусторонних встреч. Шесть стран – Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан – представили национальные экспозиции, в выставочной части участвовали 83 иностранные компании.