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РБК: Минобороны пересмотрит концепцию форума «Армия»

Ведомости

Международный военно-технический форум «Армия» сменит формат. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к организаторам форума, и источник, близкий к Минобороны.

По сведениям источника, организаторы сосредоточатся на деловой программе, свободного посещения не будет. Также отменены все мероприятия в военных округах, на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино, исключены культурно-художественные и развлекательные мероприятия.

Основной тематикой станет спецоперация на Украине, а целью – консолидация усилий разработчиков и производителей продукции, продвижение российского оружия на иностранные рынки, а также демонстрация новых решений, выработанных с учетом опыта проведения спецоперации.

По словам источника, готовится выставка образцов вооружений, «эффективно зарекомендовавших себя на спецоперации». Также на форуме впервые будут представлены образцы продукции «народного ОПК», причем некоторые планируется показать в действии. В дальнейшем предусматривается работа постоянной экспозиции.

По данным Минобороны, в 2023 г. за семь дней военно-технический форум «Армия» посетили 1,093 млн человек. В его работе приняли участие делегации оборонных ведомств из 83 иностранных государств, проведены 29 двусторонних встреч. Шесть стран – Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан – представили национальные экспозиции, в выставочной части участвовали 83 иностранные компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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