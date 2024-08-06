РБК: Минобороны пересмотрит концепцию форума «Армия»

По данным Минобороны, в 2023 г. за семь дней военно-технический форум «Армия» посетили 1,093 млн человек. В его работе приняли участие делегации оборонных ведомств из 83 иностранных государств, проведены 29 двусторонних встреч. Шесть стран – Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан – представили национальные экспозиции, в выставочной части участвовали 83 иностранные компании.