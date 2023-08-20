Форум «Армия-2023» посетили чуть более 1 млн человек

В министерстве уточнили, что в его работе приняли участие делегации оборонных ведомств из 83 иностранных государств, проведены 29 двусторонних встреч. Шесть стран – Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан – представили национальные экспозиции, в выставочной части участвовали 83 иностранные компании, как утверждают в Минобороны, это превышает показатель прошлого года в два раза.