Форум «Армия-2023» посетили чуть более 1 млн человек
За семь дней военно-технический форум «Армия-2023» посетили 1,093 млн человек, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России по его итогам.
«Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023» завершил свою работу в Подмосковье. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1,093 млн человек», – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что в его работе приняли участие делегации оборонных ведомств из 83 иностранных государств, проведены 29 двусторонних встреч. Шесть стран – Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан – представили национальные экспозиции, в выставочной части участвовали 83 иностранные компании, как утверждают в Минобороны, это превышает показатель прошлого года в два раза.
«Около 1500 отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 28 000 образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов», – сообщает пресс-служба.
Как сообщалось ранее, в рамках форума Минобороны России подписало и вручило госконтракты предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму более 400 млрд руб. По итогам их выполнения российские Вооруженные силы получат более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.
По данным Минобороны, в 2022 г. на форуме были заключены 36 госконтрактов на сумму 525 млрд руб., а само мероприятие посетили 1,9 млн человек.