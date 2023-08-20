Газета
Политика

Форум «Армия-2023» посетили чуть более 1 млн человек

Ведомости

За семь дней военно-технический форум «Армия-2023» посетили 1,093 млн человек, следует из сообщения пресс-службы Минобороны России по его итогам.

«Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023» завершил свою работу в Подмосковье. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1,093 млн человек», – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в его работе приняли участие делегации оборонных ведомств из 83 иностранных государств, проведены 29 двусторонних встреч. Шесть стран – Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан – представили национальные экспозиции, в выставочной части участвовали 83 иностранные компании, как утверждают в Минобороны, это превышает показатель прошлого года в два раза.

«Около 1500 отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 28 000 образцов продукции военного и двойного назначения в виде натурных образцов, макетов и рекламно-информационных материалов», – сообщает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, в рамках форума Минобороны России подписало и вручило госконтракты предприятиям оборонно-промышленного комплекса на сумму более 400 млрд руб. По итогам их выполнения российские Вооруженные силы получат более 2500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1,8 млн единиц средств поражения.

По данным Минобороны, в 2022 г. на форуме были заключены 36 госконтрактов на сумму 525 млрд руб., а само мероприятие посетили 1,9 млн человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных