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Захарова: посредническая формула Парижа не учитывает интересы РФ

Ведомости

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «посредническая» формула Франции по урегулированию конфликта на Украине не учитывает интересы России и значительной части украинцев. Об этом она сообщила в интервью ТАСС, комментируя слова завершающего свою миссию в Москве посла Франции Пьера Леви.

По словам представителя МИДа, французский посол призывал вернуться к соблюдению международного права и Устава ООН, однако, не учитывал «разгул неонацизма на Украине, репрессии против оппозиции, ущемление прав верующих и массовых нарушений прав этнических русских и русскоязычных граждан».

«Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в "посреднической" формуле Парижа просто не находится», – отметила Захарова.

Захарова также заявила, что Франция является активным финансовым и военным спонсором Украины, который нацелен на «стратегическое поражение» РФ.

6 мая 2024 г. в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви. Причиной стали «все более воинственные» заявления французского руководства, а также появившаяся информация о растущей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. В МИДе отметили, что изложили послу оценки деструктивной и провокационной линии Франции, а также подчеркнули, что попытки Парижа создать некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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