Захарова: посредническая формула Парижа не учитывает интересы РФ

6 мая 2024 г. в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви. Причиной стали «все более воинственные» заявления французского руководства, а также появившаяся информация о растущей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. В МИДе отметили, что изложили послу оценки деструктивной и провокационной линии Франции, а также подчеркнули, что попытки Парижа создать некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал.