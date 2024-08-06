Захарова: посредническая формула Парижа не учитывает интересы РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «посредническая» формула Франции по урегулированию конфликта на Украине не учитывает интересы России и значительной части украинцев. Об этом она сообщила в интервью ТАСС, комментируя слова завершающего свою миссию в Москве посла Франции Пьера Леви.
По словам представителя МИДа, французский посол призывал вернуться к соблюдению международного права и Устава ООН, однако, не учитывал «разгул неонацизма на Украине, репрессии против оппозиции, ущемление прав верующих и массовых нарушений прав этнических русских и русскоязычных граждан».
«Как мы видим, России, ее законным национальным интересам и интересам значительной части самих украинцев места в "посреднической" формуле Парижа просто не находится», – отметила Захарова.
Захарова также заявила, что Франция является активным финансовым и военным спонсором Украины, который нацелен на «стратегическое поражение» РФ.
6 мая 2024 г. в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви. Причиной стали «все более воинственные» заявления французского руководства, а также появившаяся информация о растущей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. В МИДе отметили, что изложили послу оценки деструктивной и провокационной линии Франции, а также подчеркнули, что попытки Парижа создать некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал.