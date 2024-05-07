МИД Франции вызвал посла РФ
МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское ведомство.
«Франция отмечает, что дипломатические каналы вновь используются для манипулирования информацией и запугивания», – говорится в сообщении МИД Франции (цитата по France 24).
Париж также утверждает, что Москва стремится обвинить Запад в угрозах России, в том время как сама уже более двух лет проводит спецоперацию на Украине. Там добавили, что действия России якобы направлены на дестабилизацию Европы.
6 мая в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви. Причиной стали «все более воинственные» заявления французского руководства, а также появившаяся информация о растущей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине. В МИДе отметили, что изложили послу оценки «деструктивной и провокационной» линии Франции, а также подчеркнули, что попытки Парижа создать некую «стратегическую неопределенность» для России обречены на провал.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Аналогичное заявление Макрон делал еще в феврале этого года. По его словам, с того момента многие страны поняли позицию Парижа и согласились с ней.