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Посольство Индии рекомендовало своим гражданам проявлять осторожность в Британии

Ведомости

Посольство Индии в Лондоне на фоне беспорядков рекомендовало своим гражданам, посещающим Великобританию, проявлять осторожность и избегать районов, где проводятся акции протеста. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства в соцсети X.

«Туристам из Индии рекомендуется сохранять бдительность и проявлять должную осторожность во время поездок в Великобританию. Рекомендуется следить за местными новостями и рекомендациями местных служб безопасности», – говорится в сообщении.

Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.

Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал погромы ультраправым бандитизмом и пообещал, что участники массовых беспорядков пожалеют об этом. 4 августа протестующие напали на два отеля Holiday Inn в Ротереме и Тамворте, где находились просители убежища.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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