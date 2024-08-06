Посольство Индии рекомендовало своим гражданам проявлять осторожность в Британии
Посольство Индии в Лондоне на фоне беспорядков рекомендовало своим гражданам, посещающим Великобританию, проявлять осторожность и избегать районов, где проводятся акции протеста. Об этом сообщила пресс-служба дипведомства в соцсети X.
«Туристам из Индии рекомендуется сохранять бдительность и проявлять должную осторожность во время поездок в Великобританию. Рекомендуется следить за местными новостями и рекомендациями местных служб безопасности», – говорится в сообщении.
Антииммигрантские протесты в Великобритании вспыхнули после того, как 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых.
Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.