МИД России и ЛАГ подчеркнули важность недопущения эскалации на Ближнем Востоке
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг на встрече отметили необходимость недопущения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа.
Стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия между странами в интересах скорейшего урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. На встрече была выражена глубокая озабоченность растущей напряженностью в регионе.
5 августа госсекретарь США Тони Блинкен предупредил G7 об атаке Ирана и «Хезболлы» на Израиль. Предполагаемый удар Ирана произойдет по той же схеме, что и апрельское нападение, считают американские чиновники. Но потенциально атака может стать более масштабной, в том числе ожидается участие ливанской группировки «Хезболла».
Также 5 августа Мохаммад Касим Османи, член иранского парламента, выступил с угрозой ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 39 000 человек.