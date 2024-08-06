Путин проведет совещание с кабмином по обрабатывающей промышленности

Год назад тогда министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (сейчас – первый вице-премьер) в ходе встречи Путина с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российская промышленность смогла пройти острую фазу внешнего давления почти без потерь. Мантуров отметил, что отрасль является одним из крупнейших секторов экономики. В связи с этим он призвал уделять ей «достойное внимание».