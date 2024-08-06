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Путин проведет совещание с кабмином по обрабатывающей промышленности

Ведомости

Президент России Владимир Путин 7 августа проведет с членами правительства совещание, основной темой которого станет развитие обрабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

Год назад тогда министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (сейчас – первый вице-премьер) в ходе встречи Путина с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российская промышленность смогла пройти острую фазу внешнего давления почти без потерь. Мантуров отметил, что отрасль является одним из крупнейших секторов экономики. В связи с этим он призвал уделять ей «достойное внимание».

В июне 2023 г. Путин говорил, что развитие и модернизация промышленности остается «безусловным приоритетом» для России. В конце июня глава государства сообщил, что в мае рост обрабатывающей промышленности составил 12,8%. По его словам, такой показатель был достигнут не только за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и благодаря смежным отраслям. Озвученные цифры Путин назвал «хорошим результатом». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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