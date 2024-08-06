Путин проведет совещание с кабмином по обрабатывающей промышленности
Президент России Владимир Путин 7 августа проведет с членами правительства совещание, основной темой которого станет развитие обрабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
С докладами выступят министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.
Год назад тогда министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (сейчас – первый вице-премьер) в ходе встречи Путина с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что российская промышленность смогла пройти острую фазу внешнего давления почти без потерь. Мантуров отметил, что отрасль является одним из крупнейших секторов экономики. В связи с этим он призвал уделять ей «достойное внимание».
В июне 2023 г. Путин говорил, что развитие и модернизация промышленности остается «безусловным приоритетом» для России. В конце июня глава государства сообщил, что в мае рост обрабатывающей промышленности составил 12,8%. По его словам, такой показатель был достигнут не только за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и благодаря смежным отраслям. Озвученные цифры Путин назвал «хорошим результатом».