Поставщикам оружия могут разрешить воздушную перевозку без согласия Росгвардии

2 августа Совет Федерации одобрил закон, предполагающий, что Росгвардия будет передавать оружие, которое было конфисковано или добровольно сдано гражданами, государственным военизированным организациям. Оно может быть использовано в рамках проведения спецоперации на Украине и для борьбы с беспилотниками. Поправки в закон об оружии и о войсках Национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»).