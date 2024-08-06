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Поставщикам оружия могут разрешить воздушную перевозку без согласия Росгвардии

Ведомости

Минпромторг предлагает разрешить поставщикам оружия и патронов транспортировку их товаров по воздуху без получения на это разрешения от Росгвардии. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения.

Изменения предлагается внести в постановление правительства «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ». Сейчас пункт 73 (1) документа позволяет перевозчикам оказывать гражданам РФ и иностранцам услуги по воздушной транспортировке оружия и патронов. При этом разрешения от Росгвардии на это не требуется.

Минпромторг предлагает распространить возможность воздушной перевозки без разрешения от Росгвардии и на юридических лиц – поставщиков (продавцов) этих товаров. Ведомство отмечает, что это снизит нагрузку на федеральную службу, а также повысит сохранность товара при доставке.

2 августа Совет Федерации одобрил закон, предполагающий, что Росгвардия будет передавать оружие, которое было конфисковано или добровольно сдано гражданами, государственным военизированным организациям. Оно может быть использовано в рамках проведения спецоперации на Украине и для борьбы с беспилотниками. Поправки в закон об оружии и о войсках Национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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