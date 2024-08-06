Поставщикам оружия могут разрешить воздушную перевозку без согласия Росгвардии
Минпромторг предлагает разрешить поставщикам оружия и патронов транспортировку их товаров по воздуху без получения на это разрешения от Росгвардии. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения.
Изменения предлагается внести в постановление правительства «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ». Сейчас пункт 73 (1) документа позволяет перевозчикам оказывать гражданам РФ и иностранцам услуги по воздушной транспортировке оружия и патронов. При этом разрешения от Росгвардии на это не требуется.
Минпромторг предлагает распространить возможность воздушной перевозки без разрешения от Росгвардии и на юридических лиц – поставщиков (продавцов) этих товаров. Ведомство отмечает, что это снизит нагрузку на федеральную службу, а также повысит сохранность товара при доставке.
2 августа Совет Федерации одобрил закон, предполагающий, что Росгвардия будет передавать оружие, которое было конфисковано или добровольно сдано гражданами, государственным военизированным организациям. Оно может быть использовано в рамках проведения спецоперации на Украине и для борьбы с беспилотниками. Поправки в закон об оружии и о войсках Национальной гвардии были внесены 3 мая группой депутатов и сенаторов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хинштейном (оба – «Единая Россия»).