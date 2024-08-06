Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство БангладешОкончательный состав кабмина будет определен после консультаций с партиями
Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус назначен главой временного правительства Бангладеш. Об этом пишет газета Dhaka Tribune со ссылкой на пресс-секретаря президента Джойнала Абедина.
Решение о назначении 84-летнего Юнуса было принято после того, как глава государства Шахабуддин Чуппу провел встречу с лидерами движения «Студенты против дискриминации» вечером 6 августа. Окончательный состав временного правительства будет определен после консультаций с различными политическими партиями, добавил пресс-секретарь.
Днем 6 августа The Daily Star писало, что Юнус согласился стать главным советником временного правительства Бангладеш. В интервью Agence France-Presse он сообщил, что готов возглавить временное правительство. Он также отметил, что «тронут доверием протестующих», которые сделали ему это предложение.
Формирование временного правительства Бангладеш началось после прошедших в июле массовых протестов из-за системы квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 г. Демонстранты считают квоты дискриминационными и критикуют кабмин за недостаточную, по их мнению, борьбу с безработицей. На фоне протестов по всей стране премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию.
Мухаммад Юнус родился в 1940 г. в деревне Батуа близ города Читтагонга на юго-востоке Бангладеш. В 1971 г. окончил Университет Вандербильта (США), с ученой степенью доктора экономики. Позже был профессором экономики в Университете штата Теннеси. В 1976 г. вернулся в Бангладеш, где разработал концепцию микрокредитования и создал Grameen Bank. В 2006 г. за свой проект он получил Нобелевскую премию мира.