Захарова: Украина открыла «второй фронт» в Африке
Украина решила открыть «второй фронт» в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим [президента Украины] Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», – сказала она.
Захарова подчеркнула, что на территории России Украина продолжает использовать террористические методы, включая регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры. Она добавила, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к «варварскому поведению Киева».
6 августа Захарова также отреагировала на атаки ВСУ на Курскую область. Она назвала их очередным терактом, который направлен против гражданского населения. По последним данным, в результате обстрелов со стороны Украины в регионе пострадали 24 человека, среди раненых – шестеро детей. Атаки ВСУ продолжаются в течение суток. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты региона.