Захарова: Украина открыла «второй фронт» в Африке

6 августа Захарова также отреагировала на атаки ВСУ на Курскую область. Она назвала их очередным терактом, который направлен против гражданского населения. По последним данным, в результате обстрелов со стороны Украины в регионе пострадали 24 человека, среди раненых – шестеро детей. Атаки ВСУ продолжаются в течение суток. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты региона.