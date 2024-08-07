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Захарова: Украина открыла «второй фронт» в Африке

Ведомости

Украина решила открыть «второй фронт» в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим [президента Украины] Владимира Зеленского решил открыть "второй фронт" в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что на территории России Украина продолжает использовать террористические методы, включая регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры. Она добавила, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к «варварскому поведению Киева».

6 августа Захарова также отреагировала на атаки ВСУ на Курскую область. Она назвала их очередным терактом, который направлен против гражданского населения. По последним данным, в результате обстрелов со стороны Украины в регионе пострадали 24 человека, среди раненых – шестеро детей. Атаки ВСУ продолжаются в течение суток. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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