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Жену британского чиновника задержали за призыв вредить мигрантам

Ведомости

Жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир в Великобритании Люси Коннолли задержали за призыв поджигать отели, в которых находятся просители убежища. Об этом сообщает Independent.

41-летняя Коннолли написала в X сообщение: «Массовая депортация сейчас, подожгите все <...> отели, полные <...>, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть будет так ”.

Позже она удалила сообщение и извинилась, заявив, что действовала на основании «ложной и злонамеренной» информации. Но ряд пользователей подали жалобы в полицию на то, что она, по их оценке, подстрекает к насилию.

Полиция Нортгемптоншира подтвердила во вторник вечером, что Конноли была арестована по подозрению в разжигании расовой ненависти и остается под стражей.

Конноли опубликовала сообщение через несколько часов после нападения в Саутпорте 29 июля. Тогда 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом. В Великобритании после этого начались антииммигрантские протесты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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