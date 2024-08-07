Жену британского чиновника задержали за призыв вредить мигрантам
Жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир в Великобритании Люси Коннолли задержали за призыв поджигать отели, в которых находятся просители убежища. Об этом сообщает Independent.
41-летняя Коннолли написала в X сообщение: «Массовая депортация сейчас, подожгите все <...> отели, полные <...>, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть будет так ”.
Позже она удалила сообщение и извинилась, заявив, что действовала на основании «ложной и злонамеренной» информации. Но ряд пользователей подали жалобы в полицию на то, что она, по их оценке, подстрекает к насилию.
Полиция Нортгемптоншира подтвердила во вторник вечером, что Конноли была арестована по подозрению в разжигании расовой ненависти и остается под стражей.
Конноли опубликовала сообщение через несколько часов после нападения в Саутпорте 29 июля. Тогда 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон», в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сын мигрантов из Руанды. Полиция сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом. В Великобритании после этого начались антииммигрантские протесты.