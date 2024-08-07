Пакистанца в США обвинили в заговоре с целью покушения на Трампа

В июне Мерчант прибыл в Нью-Йорк для встречи с людьми, которых, ему казалось, он вербовал для убийств. На самом деле его собеседниками оказались двое правоохранителей под прикрытием. Пакистанец заплатил им аванс в размере $5000. Он был арестован в июле, когда готовился уехать из США, рассказав «подельникам», что предоставит дальнейшие инструкции, включая имена предполагаемых целей, в августе или сентябре после возвращения в Пакистан.