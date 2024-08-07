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Пакистанца в США обвинили в заговоре с целью покушения на Трампа

Ведомости

В США гражданину Пакистана Асифу Мерчанту предъявили обвинения в заговоре с целью убийств американских политиков, включая, возможно, экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает AP.

Обвиняемый, предположительно, имеет связи с Ираном. По данным агентства, американский минюст раскрыл дело спустя два года после того, как официальные лица сорвали подготовку преступления в отношении Джона Болтона – бывшего советника администрации Трампа по национальной безопасности.

В июне Мерчант прибыл в Нью-Йорк для встречи с людьми, которых, ему казалось, он вербовал для убийств. На самом деле его собеседниками оказались двое правоохранителей под прикрытием. Пакистанец заплатил им аванс в размере $5000. Он был арестован в июле, когда готовился уехать из США, рассказав «подельникам», что предоставит дальнейшие инструкции, включая имена предполагаемых целей, в августе или сентябре после возвращения в Пакистан.

Имена потенциальных жертв в судебных документах не указаны, но в июле официальные лица США признали, что «угроза жизни Трампа со стороны Ирана потребовала дополнительных мер безопасности» за несколько дней до митинга в Пенсильвании, где бывший президент получил ранение в результате покушения.

По словам представителя правоохранительных органов, состоявшееся в итоге покушение на Трампа не связано с иранской угрозой, как и арест Мерчанта. При этом, согласно показаниям агента ФБР, Мерчант планировал убийства «нынешних или бывших высокопоставленных чиновников, таких как Трамп».

Покушение на Трампа было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Пуля задела его ухо, политик потерял некоторое количество крови. Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. В ФБР заявили, что стрельбу открыл 20-летний Томас Крукс. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас назвал случившееся провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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