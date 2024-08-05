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Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

Ведомости

Последние детали расследования дела о покушении на экс-президента США Дональда Трампа сенсационны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат пояснила, что журналисты-расследователи The New York Times получили доступ к переписке сотрудников полиции Пенсильвании, в которой полицейские пересылали фотографии стрелка – он ходил по территории комплекса, на котором должен был выступать Трамп, и выверял расстояние при помощи оптического дальномера.

«То есть человек, очевидно не являющийся сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. А Секретной службе до этого не было совершенно никакого дела. Или она сделала вид, что нет дела», – отметила Захарова.

По ее словам, журналисты выяснили, что из «охраняемого периметра» накануне покушения исключили склад, с крыши которого стрелял Томас Крукс. Для входа в него не нужно было проходить ни единого досмотра. Стрелку даже не понадобилась лестница, которую он купил. Он изучил комплекс, взял винтовку и поднялся на крышу здания, чтобы убить кандидата в президенты США.

«И отгадайте, кто исключил здание из периметра? Секретная служба США, руководство которой было назначено [президентом США] Джо Байденом», – подчеркнула официальный представитель российского МИДа.

Она добавила, что стрелок накануне мероприятия искал в интернете информацию о расстоянии, разделявшем Ли Харви Освальда и 35-го президента США Джона Кеннеди, и что у него были дроны, которые он запускал накануне митинга в Пенсильвании. Секретная служба также отказалась от запрошенной встречи с местной полицией, которая заподозрила Томаса Крукса (имя стрелка) накануне покушения, подчеркнула Захарова.

Покушение на кандидата от республиканцев на пост президента США было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Стрелок, вероятно, целился в голову, но Трамп по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Политик потерял некоторое количество крови.

Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. В ФБР заявили, что стрельбу открыл 20-летний Крукс.

После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности страны Алехандро Майоркас назвал случившееся провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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