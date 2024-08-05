Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа

По ее словам, журналисты выяснили, что из «охраняемого периметра» накануне покушения исключили склад, с крыши которого стрелял Томас Крукс. Для входа в него не нужно было проходить ни единого досмотра. Стрелку даже не понадобилась лестница, которую он купил. Он изучил комплекс, взял винтовку и поднялся на крышу здания, чтобы убить кандидата в президенты США.