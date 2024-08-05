Захарова назвала сенсационными новые подробности покушения на Трампа
Последние детали расследования дела о покушении на экс-президента США Дональда Трампа сенсационны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат пояснила, что журналисты-расследователи The New York Times получили доступ к переписке сотрудников полиции Пенсильвании, в которой полицейские пересылали фотографии стрелка – он ходил по территории комплекса, на котором должен был выступать Трамп, и выверял расстояние при помощи оптического дальномера.
«То есть человек, очевидно не являющийся сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. А Секретной службе до этого не было совершенно никакого дела. Или она сделала вид, что нет дела», – отметила Захарова.
По ее словам, журналисты выяснили, что из «охраняемого периметра» накануне покушения исключили склад, с крыши которого стрелял Томас Крукс. Для входа в него не нужно было проходить ни единого досмотра. Стрелку даже не понадобилась лестница, которую он купил. Он изучил комплекс, взял винтовку и поднялся на крышу здания, чтобы убить кандидата в президенты США.
«И отгадайте, кто исключил здание из периметра? Секретная служба США, руководство которой было назначено [президентом США] Джо Байденом», – подчеркнула официальный представитель российского МИДа.
Она добавила, что стрелок накануне мероприятия искал в интернете информацию о расстоянии, разделявшем Ли Харви Освальда и 35-го президента США Джона Кеннеди, и что у него были дроны, которые он запускал накануне митинга в Пенсильвании. Секретная служба также отказалась от запрошенной встречи с местной полицией, которая заподозрила Томаса Крукса (имя стрелка) накануне покушения, подчеркнула Захарова.
Покушение на кандидата от республиканцев на пост президента США было совершено на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Стрелок, вероятно, целился в голову, но Трамп по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. Политик потерял некоторое количество крови.
Предполагаемый злоумышленник был застрелен снайпером Секретной службы США, охраняющей Трампа. В ФБР заявили, что стрельбу открыл 20-летний Крукс.